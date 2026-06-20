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Svolta Vlahovic, è partito l’assalto: dove può finire

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In casa Juventus continua a tenere banco il futuro dell’attaccante serbo: ecco tutti i dettagli e i possibile scenari. 

Il prossimo 30 giugno scadrà il suo contratto con la Juventus e ad oggi il futuro di Dusan Vlahovic appare davvero indecifrabile. I bianconeri faranno un ultimo tentativo proponendo all’attaccante serbo un contratto di un anno da 8 milioni di euro (bonus compresi), ma non sono esclusi colpi di scena.

Torino-Juve, le scelte di Spalletti
Spalletti e Vlahovic (Ansa) – Calciomercato.itù

A partire dal Besiktas che – secondo quanto riportato da ‘La Gazzetta dello Sport’ – sarebbe pronto a fare follie pur di portare la punta di Belgrado in Turchia: il nuovo allenatore Vincenzo Italiano stima Vlahovic fin dai tempi della Fiorentina e farebbe carte false pur di riaverlo a disposizione.

A questo punto, sarà proprio il serbo a scegliere dove andare: da una parte c’è la possibilità di giocare per altri 12 mesi alla Juventus, dall’altra una nuova esperienza nel campionato turco con la casacca del Besiktas. Chi la spunterà?

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