Milan, porte girevoli: Terracciano all’ingresso, Krunic ai saluti

Si accende il calciomercato del Milan. Nelle prossime ore può arrivare anche la cessione del bosniaco

Terracciano al Milan è un affare fatto, ormai da ieri pomeriggio. Oggi da San Siro, dove è impegnato il Verona, contro l‘Inter, è arrivata la conferma. Il giocatore non è nemmeno in distinta e aspetta solo la chiamata per svolgere le visite mediche e diventare un calciatore dei rossoneri.

Un colpo che porterà nelle casse nei gialloblu una cifra di poco superiore ai cinque milioni di euro, tra parte fissa e bonus. Proprio i soldi che il Milan vorrebbe incassare da Rade Krunić.

Il bosniaco vive, ormai da separato in casa. L’ex Empoli ha rotto con il Diavolo, tanto da non essere più a disposizione di Pioli nelle ultime partite. Contro il Cagliari non è stato nemmeno convocato, per un presunto problema alla schiena. Ma dietro alle ultime esclusioni c’è chiaramente il calciomercato.

Milan, Krunic ai saluti: Fenerbache a Milano

La trattativa per il rinnovo è naufragata da tempo e sulle tracce di Krunic continua ad esserci il Fenerbahce, che proprio in queste ore ha deciso di premere il piede sull’acceleratore per chiudere l’affare.

Al bosniaco è stato promesso un contratto da tre milioni di euro netti a stagione. Con il calciatore, che vuole sbarcare in Turchia, nonostante l’interesse da parte del Lione, non ci sono, dunque, problemi.

Ora il Fenerbahce deve convincere il Milan. La dirigenza del club di Istanbul è così sbarcata a Milano, dove si trova anche l’agente di Krunic. L’obiettivo è trovare l’intesa con i rossoneri il prima possibile. I turchi sono così pronti a mettere sul piatto 4 milioni di euro: il Diavolo, come appreso da Calciomercato.it, vuole qualcosa in più, ma con i bonus potrebbe arrivare la fumata bianca e chiudere definitivamente il capitolo Krunic.