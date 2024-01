Milan, fumata bianca per Terracciano: i dettagli dell’accordo | CM.IT

Il Milan ha messo le mani sul giocatore classe 2003. Affare chiuso con il Verona: ecco le cifre del nuovo colpo rossonero

La fumata bianca è arrivata. Il Milan e il Verona hanno trovato l’accordo per Filippo Terracciano.

Il giocatore italiano classe 2003 sarà così il prossimo colpo del Diavolo, che aveva bisogno di un nuovo difensore da aggiungere in rosa. Il Milan, così dopo aver trovato l’intesa con l’entourage del calciatore, ha trovato, di fatto, quello con il club gialloblu, per 4,5 milioni di euro più bonus. La trattativa è ormai in chiusura: come appreso da Calciomercato.it, manca ancora qualcosa da sistemare, ma l’affare è entrato ormai nel rettilineo finale e vede il traguardo. con Terracciano che si appresta così a diventare è pronto un contratto di quattro anni e mezzo