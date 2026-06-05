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Ecco la nuova Serie A: il calendario del campionato 2026/2027

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Nasce il nuovo campionato per la stagione 2026/2027: le 38 giornate della Serie A e tutte le novità

Dopo neanche due settimane dalla fine della Serie A, il massimo campionato italiano svela oggi da Parma il calendario per la prossima stagione.

Il calendario della Serie A
Il calendario della nuova Serie A – Calciomercato.it

Tutte a caccia dell’Inter, che oltre allo scudetto ha messo in bacheca anche la Coppa Italia e che affronterà la Lazio nella finale di Supercoppa a dicembre. Serie A con tre nuove squadre per il 2026/2027: oltre al Frosinone, dopo un solo anno sono tornate nella massima categoria anche Venezia e Monza. Calciomercato.it ha seguito LIVE la compilazione del calendario e delle 38 giornate del prossimo campionato. 

Serie A, la prima giornata e il calendario completo

I campioni d’Italia dell’Inter esordiranno a San Siro di fronte al neo-promosso Monza. Napoli e Juventus in trasferta rispettivamente contro Genoa e Frosinone, mentre la Roma ospiterà la Fiorentina. Milan di scena a Torino.

La prima giornata:
Atalanta-Sassuolo
Bologna-Lazio
Frosinone-Juventus
Genoa-Napoli
Inter-Monza
Parma-Cagliari
Roma-Fiorentina
Torino-Milan
Udinese-Como
Venezia-Lecce

Serie A, il girone d'andata
SERIE A: GIRONE D’ANDATA

Primi big match alla terza giornata: Inter-Napoli, Juventus-Milan e Roma-Atalanta. Il primo derby sarà Milan-Inter alla 10° giornata, mentre Lazio-Roma alla 15° e Juventus-Torino alla 18°. Al giro di boa, nell’ultimo turno del girone d’andata, ci sarà il Derby d’Italia Inter-Juventus. Il ritorno all’Allianz Stadium si giocherà nella 36° giornata, mentre la seconda stracittadina milanese Inter-Milan andrà in scena nel 24° turno.

La 38° e ultima giornata:
Bologna-Parma
Cagliari-Roma
Como-Genoa
Juventus-Frosinone
Lazio-Fiorentina
Lecce-Venezia
Milan-Udinese
Monza-Torino
Napoli-Atalanta
Sassuolo-Inter

Serie A, il girone di ritorno
SERIE A: GIRONE DI RITORNO

Serie A, tutte le date e le curiosità del nuovo campionato

Il campionato di Serie A 2026/27 prenderà il via ufficialmente nel weekend del 22-23 agosto 2026 e terminerà in quello del 29-30 maggio 2027.

Serie A, il calendario del campionato
Serie A, il calendario 2026/2027 – Calciomercato.it

I turni infrasettimanali saranno due: il primo si verificherà il 28 ottobre 2026, mentre il secondo durante l’epifania (6 gennaio 2027). La novità principale riguarderà la pausa per le Nazionali. Nel mese di settembre ci sarà una maxi-sosta dal 21 settembre al 6 ottobre 2026; più corte gli altri due stop in programma tra il 9 e il 17 novembre 2026 e tra il 22 e il 30 marzo 2027. Un’ulteriore pausa si registrerà il 26-27 dicembre 2026, a cavallo delle festività natalizie.

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Chi è soprannominato “Il Fenomeno”?

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6 / 7

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