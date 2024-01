Fuori da Inter-Verona: manca solo l’ufficialità col Milan

A San Siro scendono in campo Inter e Verona per il lunch match della Befana: non c’è in distinta tra gli scaligeri Terraciano, ormai prossimo ad accasarsi al Milan

È praticamente fatta per il trasferimento di Filippo Terraciano al Milan in questa finestra del mercato di gennaio.

Un ulteriore segnale alla buona riuscita dell’operazione arriva da San Siro, dove il jolly classe 2003 non è stato inserito in distinta dal tecnico del Verona Baroni per la sfida della Befana contro la capolista Inter. Terraciano non figura né tra i titolari né in panchina nella distinta degli scaligeri e a breve sarà un nuovo giocatore del Milan. Il 20enne e duttile laterale, che era sotto contratto fino al 2026 con l’Hellas, arriverà a titolo definitivo per un affare da 5,5 milioni di euro tra parte fissa e bonus.

📋 #InterVerona – La distinta con le formazioni ufficiali: rientra #Lautaro dal primo minuto, dall’inizio anche Pavard e Dumfries. Hellas con Djuric unica punta, non c’è #Terraciano ormai a un passo dal #Milan 📲 @calciomercatoit pic.twitter.com/avIXhhZg1U — Giorgio Musso (@GiokerMusso) January 6, 2024

Su Terraciano c’era anche la concorrenza di Fiorentina e Juventus, ma alla fine si è rivelato più concreto e convincente il pressing del Milan. Cresciuto nelle giovanili del Verona, il prossimo colpo del ‘Diavolo’ ha collezionato finora in stagione con la casacca dei veneti 19 presenze complessive tra campionato e Coppa Italia, mettendo a referto anche una rete contro il Lecce.