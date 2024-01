Tra mercato e infortunio: Krunic out per Milan-Cagliari

Il giocatore non è in panchina per la sfida di San Siro, valevole per gli Ottavi di finale di Coppa Italia. Ecco il motivo

La sua ultima partita da titolare risale allo scorso 11 novembre, contro il Lecce, poi qualche spezzone, prima di finire completamente ai margini del gruppo. Per Rade Krunic, l’avventura al Milan è ormai finita, ma nelle ultime gare è sempre stato seduto in panchina.

Stasera, contro il Cagliari, invece, il centrocampista bosniaco non ci sarà. Ufficialmente per dei problemi alla schiena, gli stessi che gli avevano impedito di entrare contro il Sassuolo.

Milan, futuro segnato: l’addio di Krunic è scritto

E’ evidente, però, che dietro alla mancata convocazione per la sfida di San Siro valevole per gli ottavi di finale di Coppa Italia, ci sia anche un futuro già segnato.

Krunic non giocherà più al Milan e l’addio ai colori rossoneri è solo questione di tempo. Come è noto, la trattativa per il rinnovo del contratto è da tempo naufragata e il bosniaco ha sul piatto un’offerta importante da poco più di 3 milioni di euro netti a stagione da parte del Fenerbahce. Sullo sfondo resta anche il Lione, che ad inizio stagione si presentò a San Siro con degli emissari per osservarlo da vicino. Per chiudere l’avventura al Diavolo, serve un’offerta da 4-5 milioni di euro. Ricordiamo che l’ex Empoli ha un contratto in scadenza il 30 giugno 2025.