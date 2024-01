Lautaro Martinez, arriva l’annuncio sul futuro: “Manca poco”

Lautaro Martinez torna a segnare con l’Inter dopo l’infortunio, arrivano anche novità importanti sul futuro

Con Lautaro Martinez in campo, l’Inter parte, di fatto, da 1-0. L’argentino, dopo l’infortunio, torna subito al gol e aiuta i suoi compagni a vincere il match d’esordio del 2024 contro il Verona. Siamo a 16 reti in campionato per il capitano nerazzurro, nettamente favorito a questo punto per vincere la classifica dei marcatori a fine stagione.

Oltre la soddisfazione personale, il ‘Toro’ cerca però soprattutto di trascinare la squadra alla vittoria dello scudetto della seconda stella. E vuole restare a lungo con i nerazzurri. Per il rinnovo del suo contratto, in scadenza nel 2026, è lui stesso a dare qualche indicazione a ‘DAZN’, nel post partita: “Manca ancora qualcosina, ma ci siamo quasi. Sono tranquillo, ho parlato col mio procuratore, manca poco”. Tutto pronto dunque per allungare un matrimonio felice tra lui e l’Inter.