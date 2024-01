Scout Juve in Galles, accelerata per Patino | ESCLUSIVO

Il club bianconero continua a monitorare da vicino il classe 2000 di proprietà dell’Arsenal ma attualmente in prestito allo Swansea, che milita in Championship

Come dimostrano l’operazione Hujisen e Djalo, la Juventus è una delle più attive in questa sessione di gennaio. Giuntoli e i suoi collaboratori continuano a muoversi anche per il centrocampo, seppur in prospettiva futura.

Secondo le informazioni raccolte in esclusiva da Calciomercato.it, oggi uno scout bianconero sarà presente allo Swansea Stadium, dove alle 18.30 locali i padroni di casa (ora guidati da Williams dopo l’addio di Sheehan) sfideranno il Morecambe in Fa Cup, per guardare da vicino un profilo che da tempo è sull’agenda: Charlie Patino.

Il playmaker inglese di origini spagnole piace molto a Giuntoli, ma anche a Milan (Moncada lo ha visto di recente) e Inter. In possesso di una qualità tecnica elevata, non a caso è considerato il miglior talento prodotto negli ultimi anni dall’Academy dell’Arsenal proprietaria del cartellino, Patino ha realizzato 3 gol e 4 assist nelle 20 presenze collezionate quest’anno in Championship. L’ostacolo per la Juve come per gli altri club sono proprio i ‘Gunners’, i quali lo valutano non meno di 30 milioni e comunque fino ad oggi non hanno manifestato l’intenzione di privarsene.