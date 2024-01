Insigne torna in Serie A: mirino puntato

Nei pensieri di un club italiano sarebbe spuntato anche il nome di Lorenzo Insigne, ex capitano del Napoli ora in forza al Toronto

Non è stata particolarmente proficua l’avventura di Lorenzo Insigne in MLS. L’ex Napoli a Toronto ha ottenuto solamente delusioni dal punto di vista dei risultati di squadra, senza mai concorrere realmente per obiettivi di spicco.

Anche dal punto di vista personale i numeri sono andati in calando rispetto ai primi mesi in Canada. 6 gol in 11 presenze nel 2022, mentre nel 2023 sono stati appena 4 i centri in ben 20 apparizioni di campionato. Troppo poco per chi come Insigne avrebbe dovuto fare la differenza in MLS. Intanto la nostalgia dell’Italia aumenta, così come l’interessamento da parte di un importante club di Serie A che potrebbe farci un pensierino.

Secondo quanto evidenziato da ‘La Gazzetta dello Sport’, per rinforzare gli esterni, oltre a Ngonge, la Fiorentina pensa proprio a Lorenzo Insigne. Il club è ambizioso e non lascia alcuna ipotesi al caso. La strada è in salita alla luce degli oltre 10 milioni di ingaggio che pesano come un macigno.

La rosea evidenzia però come la molla potrebbe essere proprio la volontà del calciatore di fare ritorno in Serie A.

Calciomercato Fiorentina, mirino su Insigne

Il discorso potrebbe essere stato riaperto proprio in questi giorni in cui la Fiorentina si è interessata a Terracciano, che ha come agente Andrea D’Amico, lo stesso che cura gli interessi dell’ex attaccante del Napoli.

Insigne peraltro era stato accostato alla viola già nel recente passato e potrebbe fare comodo tatticamente ad Italiano, rientrando alla perfezione nel suo 4-3-3. Un’idea costosa ma stimolante, che la Fiorentina potrebbe provare a percorrere.