DIRETTA Calciomercato, tutte le news e le trattative di mercoledì 3 gennaio

Cristiano Giuntoli per ora è bloccato e non potrà fare granché per regalare nuovi innesti ad Allegri. Per effettuare acquisti, la Juve dovrebbe prima vendere, per via dell’indice di liquidità, ma le richieste principali sono per i giovani (Soulè, Yildiz, Iling-Junior), che non sono sacrificabili del tutto.