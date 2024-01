Accordo per Marcos Leonardo: cifre e dettagli dell’affare | CM.IT

L’attaccante brasiliano è pronto a sbarcare in Europa con qualche mese di ritardo rispetto alle previsioni

Dopo aver sfiorato a lungo l’approdo in Europa, Marcos Leonardo si appresta a lasciare una volta per tutte il Santos. L’attaccante brasiliano classe 2003, a lungo corteggiato dalla Roma la scorsa estate, negli ultimi mesi era stato seguito da numerosi top club in Europa grazie alle ottime prestazioni con la maglia del ‘Peixe’.

Un rendimento che non ha comunque evitato al Santos di andare incontro alla prima storia retrocessione del club lo scorso dicembre e che ha per certi versi favorito il suo addio in questo mercato. Secondo le informazioni in mano alla redazione Calciomercato.it, Marcos Leonardo sta per diventare un nuovo calciatore del Benfica. Una trattativa da 15 milioni di euro più 3 di bonus, ovvero le stesse condizioni che la società brasiliana aveva stabilito con la Roma la scorsa estate.

Nulla da fare per i giallorossi che da mesi avevano in realtà abbandonato la pista che portava all’attaccante. Dopo gli ultimi colloqui avuti tra le parti fino a metà agosto per un’operazione che avrebbe portato il giovane centravanti a Trigoria in questo gennaio, il club capitolino ha lasciato in standby l’operazione senza riallacciare successivamente i contatti con il Santos.

Nel frattempo, negli ultimi mesi sono stati diversi i top club che hanno sondato il nome di Marcos Leonardo, dall’Eintracht Francoforte in Germania passando per Newcastle e Arsenal. La presenza del suo agente per Real Madrid-Braga lo scorso novembre, aveva fatto pure pensare ad un possibile inserimento degli spagnoli. Ad avere la meglio, grazie ad un accordo totale raggiunto nelle scorse ore, è stato però il solito Benfica, sempre attento ai migliori talenti che di anno in anno offre il calcio sudamericano.