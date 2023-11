Roma, irrompe il Real Madrid: prima mossa per il bomber

Primo sondaggio dei blancos per l’attaccante dopo l’incontro andato in scena nell’ultimo turno europeo

Si riaccende improvvisamente il mercato a poche settimane dalla riapertura della finestra invernale. A far discutere nelle scorse ore, in particolare, è stata una storia postata dalla super agente Rafaele Pimenta in occasione del match stravinto dal Real Madrid al Santiago Bernabeu contro il Braga nell’ultimo turno di Champions League.

La procuratrice, infatti, ha assistito alla sfida della formazione di Carlo Ancelotti insieme a Fernando Brito, agente di Marcos Leonardo. Il centravanti del Santos, a lungo inseguito dalla Roma durante lo scorso mercato in un’appassionante telenovela di calciomercato, è stato peraltro taggato dalla stessa Pimenta su ‘Instagram’ nella foto scattata sulle tribune del Bernabeu durante il match insieme al collega brasiliano e all’ex interista Maxwell.

Un vero e proprio indizio di mercato che conferma le indiscrezioni rimbalzate in Brasile sul futuro del giovane attaccante. Come riportato da ‘Globo Esporte’, il Real Madrid avrebbe iniziato a sondare il terreno per Marcos Leonardo, approfittando dello stallo momentaneo che si è generato in casa Roma. Come già anticipato dalla redazione di Calciomercato.it nei mesi scorsi, infatti, la posizione di stand by assunta dai giallorossi aveva favorito anche l’inserimento di squadre dalla Premier League e dalla Bundesliga, tra cui il Newcastle.

Calciomercato Roma, nessuna offerta ufficiale per Marcos Leonardo

Nonostante le conferme piovute in Brasile in merito ai sondaggi portati avanti per Marcos Leonardo da Real Madrid e Newcastle, entrambi i club non avrebbero comunque formalizzato alcuna proposta ufficiale al Santos.

Un dettaglio che ovviamente non sfuggirà alla Roma, qualora volesse decidere di rientrare in corsa in vista del prossimo mercato di gennaio. Ad ogni modo, la presenza dell’agente Fernando Brito insieme a Rafaela Pimenta a Madrid, fa pensare che Florentino Perez stia preparando l’ennesimo assalto per uno dei talenti più puri sfornati negli ultimi anni dal calcio brasiliano. Una strategia che di recente ha letteralmente fatto la fortuna degli spagnoli, come dimostrato dall’incredibile crescita evidenziata nell’ultimo biennio da Vinicius Junior e Rodrygo, entrambi peraltro andati a segno nel match di ieri sera contro il Braga.