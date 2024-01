Juventus, niente colpi per Allegri: mercato bloccato, ecco cosa succede

Calciomercato bloccato per la Juventus, i bianconeri chiuderanno la sessione senza acquisti per Allegri

Il 2024 della Juventus, in campo, inizia con una doppia sfida alla Salernitana. Domani sera, allo Stadium, per gli ottavi di Coppa Italia e domenica alle 18, all’Arechi, per l’ultima giornata di andata in campionato. Un doppio appuntamento che può già contare tanto, per aprirsi la strada verso le fasi finali della coppa nazionale e per continuare nel testa a testa con l’Inter in campionato.

Parallelamente, la Juventus osserva il mercato, alla ricerca di rinforzi importanti. Come noto, del resto, in estate i bianconeri hanno ridotto al minimo i loro movimenti in entrata. E attualmente sono sottoposti a qualche criticità a centrocampo, con le assenze di Pogba e Fagioli a ridurre molto le rotazioni. Eppure, anche questa volta di fatto Cristiano Giuntoli sarà bloccato e non potrà fare granché per regalare nuovi innesti ad Allegri.

Juventus, il mercato è finito prima di iniziare

Una situazione piuttosto particolare, descritta dalla ‘Gazzetta dello Sport’, che spiega come la situazione economica attuale dei bianconeri non permetta movimenti.

Per effettuare acquisti, la Juventus dovrebbe prima vendere, per via dell’indice di liquidità. E siccome le richieste principali sono per i giovani (Soulè, Yildiz, Iling-Junior), i bianconeri non intenderebbero sacrificarli, pur di acquistare giocatori che oltretutto potrebbero fare fatica a inserirsi subito nel gruppo. Un gruppo di cui Allegri è notevolmente soddisfatto e dunque l’allenatore, alla fine, sarebbe d’accordo nel non toccare nulla a gennaio, anche per avere un ‘tesoretto’ da dare a Giuntoli in estate con il ritorno in Champions League.