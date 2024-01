Calciomercato di gennaio, da Vlahovic a Piatek e Seedorf: i 10 acquisti più costosi di sempre

Calciomercato di gennaio, sai quali sono stati i 10 acquisti più costosi nella sessione invernale nella storia della Serie A? Scopri i nomi

Il calciomercato di gennaio ha avuto ufficialmente inizio e le squadre di Serie A si preparano per rinforzarsi dopo il girone d’andata. L’Inter ha già quasi completato il colpo Buchanan, mentre il Napoli si sta muovendo in queste ore per chiudere Mazzocchi.

Il Milan è a caccia di un difensore, con il ritorno di Gabbia in pole, mentre la Juventus, delle big, sembra la squadra meno impegnata in fase di trattative. Chiudere la stagione nel migliore dei modi è fondamentale per le 20 società del nostro campionato, da chi sogna di vincere lo Scudetto, a chi punta ad un piazzamento europeo, fino ad arrivare a chi ha necessità di salvarsi.

La sessione invernale di calciomercato, in questo, sarà estremamente utile, anche se nelle ultime stagioni ha regalato pochi colpi degni di nota. Abbiamo voluto analizzare i 10 affari più costosi avvenuti nel mercato di gennaio, per comprendere anche il loro effettivo rendimento.

Calciomercato di gennaio, Inter e Juve le regine: i top 10 colpi

Riuscire a stravolgere in positivo una squadra con un acquisto di gennaio è complicato, in Serie A in passato è successo, ma non sempre è stato l’affare più oneroso quello che ha poi reso meglio sul campo. La dimostrazione è la top 10 dei colpi più costosi.

In fondo al nostro elenco, per 21 milioni di euro complessivi di spesa, c’è Stanislav Lobotka. Arrivato al Napoli senza troppe aspettative, il mediano va a rinforzare la rosa azzurra nell’inverno del 2020 e 3 stagioni più tardi si laureerà campione d’Italia con la squadra azzurra dopo 33 anni.

Altro vincitore dello Scudetto è Hidetoshi Nakata, che con l’arrivo del 2000 si trasferisce alla Roma. Il giapponese diventa uno dei calciatori più iconici della prima parte del nuovo secolo in maglia giallorossa ed entrerà per sempre nella storia del club.

Per poco più di 23 milioni di euro, in ottava posizione, troviamo Adriano. Il brasiliano fu un “game changer” all’Inter, tanto da arrivare a vincere, tra i vari titoli, ben 4 Scudetti. L’attaccante è stato senz’altro uno dei colpi di mercato invernali più impattanti di sempre.

Sempre in casa Inter, si posiziona al settimo posto Clarence Seedorf. Il centrocampista olandese non lasciò particolarmente il segno in maglia nerazzurra. Fu il trasferimento al Milan a segnare le sue fortune e quelle del club rossonero.

La Juventus fa capolino in questo elenco con l’approdo di Rovella nel gennaio del 2021. Un affare da oltre 25 milioni di euro che non ha generato i risultati sperati. Il centrocampista si trova attualmente alla Lazio dopo un’esperienza positiva al Genoa.

La top 5 si apre con Christian Eriksen ed i suoi 27 milioni di euro di cartellino. Il danese ha impiegato del tempo ad integrarsi in maglia Inter, ma ha poi lasciato un impatto importante, tanto da essere ricordato con piacere da tutti i tifosi nerazzurri.

Meno si può dire per i 35 milioni di euro spesi dal Milan per Piatek. Prima parte di stagione clamorosa la sua al Genoa, tanto da convincere i rossoneri a fare follie in inverno. La seconda parte di campionato fu meno devastante del previsto, ma la seconda stagione si rivelò il vero disastro.

Il grandino più basso del podio lo conquista Dejak Kulusevski alla Juventus. Il rendimento al Parma dello svedese incantò i bianconeri, che spesero 37 milioni di euro per portarlo a Torino, dove non ha mai lasciato realmente il segno. La sua avventura si è conclusa con una cessione al Tottenham dove tutt’ora gioca.

Medaglia d’argento per Lucas Paquetà, che per 3 stagioni è stato l’acquisto più costoso a gennaio in Serie A. Quasi 40 milioni di euro spesi dal Milan per il brasiliano, rivelatosi una delusione cocente in casa rossonera. Mai realmente integrato alla Serie A, tanto da portarlo 1 anno e mezzo dopo a vestire la maglia del Lione, dove si è pienamente ripreso.

Il primo posto, però, è tutto di Dusan Vlahovic. Gli 83 milioni spesi dalla Juventus per strapparlo alla Fiorentina nel gennaio del 2022 saranno difficilmente superabili. Ad oggi, però, il serbo non ha lasciato quell’impatto che i tifosi speravano, tra infortuni e stile di gioco. Insieme a Lobotka è l’unico giocatore ancora nella squadra che lo ha acquistato a gennaio, ma vedremo se lo sarà ancora per molto.