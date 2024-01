Milan, mercato in salita: ‘no’ all’offerta da 15 milioni per Dia | CM.IT

Inizia in salita il mercato del Milan: mentre alcune big come Inter, Napoli e Atalanta sono già attivissime, i rossoneri riscontrano diverse difficoltà

Non arrivano buone notizie per Stefano Pioli e il Milan all’indomani della vittoria di Coppa Italia sul Cagliari: al netto del buon momento di Jovic, i rossoneri hanno bisogno di un altro attaccante: la Salernitana per ora respinge l’offerta per Boulaye Dia.

Niente da fare, almeno per il momento, per il passaggio di Boulaye Dia al Milan. L’attaccante senegalese sembra essere destinato a lasciare la Salernitana in questa sessione invernale di calciomercato e nelle scorse ore il Milan ha fatto un tentativo vista la necessità di ingaggiare un altro attaccante nonostante le buone risposte fornite da Luka Jovic nelle ultime settimane.

Riscattato la scorsa estate dai campani per 15 milioni di euro, finora Boulaye Dia ha segnato solo quattro gol, vivendo una prima parte di stagione condizionata da problemi fisici e casi di mercato. La società di Danilo Iervolino è disposta a cederlo, ma come annunciato dal direttore generale Walter Sabatini “solo a titolo definitivo e con l’offerta giusta. Costa tanto”.

Calciomercato Milan, respinta la prima offerta per Dia

Attualmente alle prese con un infortunio muscolare, l’attaccante ex Villarreal – 16 gol lo scorso anno in campionato – nei prossimi giorni dovrebbe unirsi alla Nazionale del Senegal in vista della Coppa d’Africa.

E intanto il suo entourage lavora per cercare la soluzione migliore. Nelle scorse ore un tentativo era stato fatto dal Milan, senza però risultati. Stando a quanto appreso dalla redazione di Calciomercato.it, la Salernitana ha infatti rispedito al mittente l’offerta da 15 milioni più il cartellino di una contropartita tecnica formulata nei giorni scorsi dal Milan.

Tra i giocatori che il club rossonero avrebbe offerto ci sono Luka Romero e Mattia Caldara, profili non graditi alla Salernitana che punta a monetizzare dall’eventuale cessione del centravanti senegalese che piace tanto anche ai tedeschi dell’Eintracht Francoforte.