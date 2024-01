Jovic è rinato: cinque gol in un mese

L’attaccante 26enne realizza una doppietta contro il Cagliari, nel corso del primo tempo. Ora può cambiare il suo futuro

Luka Jovic risponde presente. L’attaccante serbo conferma il grande momento di forma, chiudendo il primo tempo di Milan-Cagliari, di Coppa Italia, con una doppietta.

La partita contro i sardi, dell’ex Fiorentina, in realtà, non era cominciata nei migliori dei modi. Al nono minuto, infatti, si era fatto ipnotizzare da Radunovic, non sfruttando un servizio splendido di Adli. Al 29esimo, però, non ha sbagliato, riuscendo a battere l’estremo difensore dei sardi, su assist di Theo Hernandez.

A due minuti dalla fine, la doppietta: Jovic, ancora una volta è bravo a sfruttare in pieno il passaggio del francese, ma serve la complicità del portiere del Cagliari per esultare.

Jovic si prende il Milan: il futuro può cambiare

L’ex Fiorentina sale così a quota cinque reti in stagione. Un bottino niente male, per un giocatore, che a novembre sembrava destinato a fare le valigie.

A dicembre, però, con la squalifica di Giroud in campionato, è arrivata la svolta: tre gol contro Frosinone, Atalanta e Salernitana, oltre l’ottima gara contro il Newcastle in Europa. Stasera, contro il Cagliari, è tornato titolare e gli sono bastati 45 minuti per lasciare il segno. Luka Jovic sta davvero facendo di tutto per tenersi il Milan e non è detto che non ci riesca. L’acquisto a gennaio di un attaccante è sempre più lontano e senza un nuovo rinforzo, il 26enne avrà altri sei mesi per continuare a dimostrare di valere la maglia rossonera.