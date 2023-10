Caso Scommesse, Tonali ha ammesso di aver giocato sul Milan: segui la DIRETTA!

In esclusiva ai microfoni di Calciomercato.it, Alfredo Aglietti ha commentato anche il caso scommesse: “Questi ragazzi sono già fortunati e non devono cadere in queste leggerezze. Le società fanno anche riunioni in cui spiegano eventuali sanzioni in cui si incorre se dovessero crearsi queste situazioni, ma poi puntualmente ci ricascano. Non si può far finta di niente”.