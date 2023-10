Caso scommesse, Corona fa altri 3 nomi: la situazione

Fabrizio Corona ha fatto altri tre nomi legati al caso scommesse, tutti calciatori di top club in Serie A: ecco cosa sta succedendo

Nella serata di ieri tutta Italia si è fermata dopo la partita della Nazionale, ma non per seguire la conferenza stampa di Luciano Spalletti: tutti gli occhi erano su Rai 3 per l’ospitata di Fabrizio Corona ad Avanti Popolo.

La puntata con il re dei paparazzi è stata oggetto di molte controversie prima e ha creato tante polemiche anche dopo. Corona aveva promesso anche la rivelazione di altri nomi legati al calcio-scommesse, ma non sono arrivate: il programma Striscia la Notizia ha consegnato un tapiro d’oro a Corona in un servizio che andrà in scena questa sera alle ore 20.35 su Canale 5. Inoltre, verranno rivelati i nomi di tre giocatori che sono stati censurati dalla Rai.

Corona fa i nomi di Gatti, Casale ed El Shaarawy: non risultano indagati al momento

Come rivelato nel servizio di Striscia la Notizia che andrà in scena questa sera, Fabrizio Corona ha rivelato che anche Federico Gatti, Nicolò Casale e Stephan El Shaarawy sono coinvolti nel calcio-scommesse.

I tre giocatori rispettivamente di Juventus, Lazio e Roma, al momento, non risultano iscritti nel registro degli indagati da parte della Procura di Torino. Nonostante siano stati citati dal re dei paparazzi, che aveva anche portato un video che non è stato messo in onda nel corso del programma di Nunzia De Girolamo, è importante ribadire che non risultano coinvolti nell’indagine in questo momento. Una situazione analoga a quella di Zalewski, nominato da Corona, ma non ancora iscritto nel registro degli indagati.

I giocatori citati sono stati impegnati con la Nazionale e nel weekend torneranno a giocare regolarmente in Serie A. Questa sera si comprenderà con maggiore precisione in quali termini Corona li ha citati e verrà specificato ancora una volta come al momento sia una situazione che risulta solamente a lui e non alle istituzioni preposte.