Caso scommesse: “Corona doveva denunciare alle autorità”

Il calcio italiano fa i conti con un nuovo scandalo: il caso scommesse fa passare in secondo piano il calcio giocato e travolge il paese

Un nuovo scandalo macchia il mondo del calcio italiano: tra le notizie di Fabrizio Corona e l’inchiesta della Procura emerge il caso delle scommesse su piattaforme illegali da parte di giovani calciatori.

Il calcio giocato è passato in secondo piano a causa del nuovo scandalo legato alle scommesse che ha travolto il calcio italiano. Uno scandalo che per il momento vede coinvolti Nicolò Fagioli, Sandro Tonali e Nicolò Zaniolo, ma la sensazione è che col passare dei giorni e delle settimane possano venir fuori nomi di altri calciatori o anche di allenatori e dirigenti coinvolti in un sistema che portava i tesserati delle società a scommettere ingenti somme su eventi sportive tramite piattaforme illegali. Tutto è partito dalle rivelazioni dell’ex paparazzo Fabrizio Corona, il quale ha fatto venir fuori i primi nomi, dicendosi pronto a svelarne fino a 50.

Ne ha parlato anche l’ex presidente della Sampdoria, Massimo Ferrero, sulle frequenze di Radio Cusano Campus durante il programma “Ferrero non solo sport”. L’imprenditore romano si è prima soffermato sul ruolo di Fabrizio Corona il quale, a suo avviso “avrebbe dovuto denunciarli alle autorità” riferendosi ai calciatori coinvolti. Questo perché “ci vuole rispetto per la giustizia, non può arrivare un personaggio che, solo per ottenere dei like, accusa qualcuno senza fornire prove”. Ferrero prosegue: “Se fosse stato così sicuro sarebbe dovuto andare a denunciare i giocatori alle autorità, che avrebbero poi condotto le indagini”.

Caso scommesse, parla Massimo Ferrero

La vicenda potrebbe avere delle forti ripercussioni psicologiche secondo Massimo Ferrero, da sempre convinto del fatto che “il calcio è mentale”. In particolar modo, secondo l’ex patron blucerchiato, il fatto che i giocatori di questo livello “prendano tutti questi soldi è un male”.

Per Ferraro, infatti, i lauti ingaggi percepiti dai calciatori anche giovani fa sentire questi “padroni del mondo” perché “hanno troppo e non apprezzano nulla“. Ecco perché “vanno in cerca di nuove emozioni e, in questo caso specifico, si sono affidati alle scommesse illegali per provarle“.