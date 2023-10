Esposito e la ‘talpa’ di Corona: l’ex Inter allo scoperto

Irrompe ancora fortissima la vicenda legata alle scommesse legate al mondo del calcio. Ennesimo colpo di scena con le parole di Antonio Esposito

Nella serata di ieri Fabrizio Corona ha vuotato ulteriormente il sacco su Rai 3, ospite ad ‘Avanti Popolo’, andando a ricostruire la vicenda relativa al caso scommesse che sta tartassando l’Italia calcistica nell’ultimo periodo.

Una serata in cui lo stesso Corona ha approfondito il tutto da Fagioli a Tonali e Zanioli con annessi contributi video e parole di alcune persone che sono state fondamentali nella sua indagine. A tal proposito “La Verità” ha individuato in Antonio Esposito, ex primavera dell’Inter, il presunto nipote della famigerata ‘talpa’ dello stesso Corona, che lo accusa di essere stato coinvolto nella vicenda.

Una situazione particolare che ha portato anche alla presa di posizione forte dello stesso Antonio Esposito che al telefono con l’Ansa ha negato tutto: “Sono distrutto, quello che sta succedendo è allucinante. Non c’entro niente, la gente su questa vicenda delle scommesse fa i nomi a caso”.

Lo stesso Esposito a precisa domanda sulla presenza o meno di suo zio nel video andato in diretta Tv con Corona ha sottolineato: “Ho riconosciuto la sua voce. Perché lo fa? Chiedetelo a lui. E comunque io non sono indagato”. Si arricchisce quindi di ulteriori particolari un caso, anche mediatico, che è ancora in attesa di essere risolto del tutto.