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Ultim’ora, panchina a Italiano: destinazione pazzesca

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La svolta è arrivata proprio in questi minuti: ecco dove allenerà l’anno prossimo l’ex tecnico del Bologna. 

Lo scorso 28 maggio è arrivata la separazione consensuale con il Bologna e adesso Vincenzo Italiano si appresta a firmare con la sua nuova squadra. A rilanciare la clamorosa bomba di mercato è in questi minuti la redazione di ‘Sky Sport’, secondo cui il 48enne nato a Karlsruhe diventerà a breve il nuovo allenatore del Besiktas.

Grafica Italiano
Italiano (AnsaFoto) – Grafica di Calciomercato.it

Italiano ha avuto contatti continui con la dirigenza turca nei giorni scorsi e a breve firmerà un contratto biennale con la compagine di Istanbul. Addio definitivo, dunque, alla Serie A dove ha collezionato in tutto 228 panchine tra Spezia, Fiorentina e Bologna. Il bilancio finale è di 92 vittorie, 59 pareggi e 77 sconfitte, con la ciliegina sulla torta rappresentata dal trionfo in Coppa Italia alla guida del Bologna.

Ora lo attende il Besiktas che, nella prossima stagione, sarà tra le principali pretendenti al titolo in Turchia e disputerà i preliminari di Europa League.

 

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