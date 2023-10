Caso scommesse, l’avvocato di Casale tuona: “Non ha mai scommesso”

La vicenda scommesse si arricchisce di ulteriori dettagli ed eventuali nomi. Intanto l’avvocato di Casale prende subito posizione

Situazione in costante divenire quella relativa al caso scommesse che ha pesantemente scosso il calcio italiano proprio a cavallo della sosta. Già arrivata anche la prima squalifica, quella per Fagioli, mentre non si placano e si susseguono informazioni e novità.

Nella notte Fabrizio Corona ha ricevuto il Tapiro d’oro di Striscia ed ha fatto i nomi di Stephan El Shaarawy, Federico Gatti e Nicolò Casale, scatenando un ulteriore putiferio mediatico nella giornata odierna. A tal proposito dalla Procura smentiscono però il coinvolgimento di questi altri tre giocatori, ed in relazione alla posizione del difensore centrale della Lazio ha parlato anche lo stesso legale.

Lazio, l’avvocato di Casale tuona: “Non ha mai scommesso”

Non si è infatti fatta attendere la reazione da parte dell’avvocato Guido Furgiuele, che ha preso parola proprio per illuminare sulla vicenda Casale.

In merito al suo assistito il legale ha evidenziato: “Nicolò Casale non ha mai scommesso s’una competizione sportiva ed ha consacrato la sua vita sempre e solo all’impegno sportivo. Ciò nonostante sono state messe in circolazione accuse infondate e calunniose sul suo coinvolgimento nell’inchiesta riguardante le scommesse nel mondo del calcio”.

L’avvocato ha quindi aggiunto: “Attesa la sua totale estraneità all’indagine ed ai fatti a cui si riferisce e la gravità delle accuse mosse nei suoi confronti, sporgeremo querela e perseguiremo in ogni sede giudiziaria gli autori della diffamazione e/o calunnia, nonché gli editori ed i responsabili dei canali d’informazione con cui siano divulgate tali illecite accuse. Ciò a tutela della sua immagine e della sua onorabilità”.

Presa di posizione subito importante per l’avvocato di Casale che prende quindi le dovute distanze in merito alle ultime vicende sul suo assistito.