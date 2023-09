UFFICIALE, Jovic al Milan: Pioli ha il suo vice Giroud

L’attaccante serbo è stato annunciato dal club rossonero come ultimo acquisto piazzato in extremis

Con la scadenza ufficiale del calciomercato, si è chiusa una volta per tutte anche la lunga telenovela in attacco in casa Milan. Il club rossonero, dopo aver trattato diversi profili per il reparto avanzato, a pochi minuti dal gong ha annunciato l’acquisto a titolo gratuito e definitivo di Luka Jovic dalla Fiorentina.

Come raccontato minuto per minuto nella giornata di oggi, il Milan aveva avvicinato anche altri obiettivi. Dopo aver abbandonato definitivamente la pista Taremi a causa delle elevate richieste per ingaggio e commissioni all’entourage, quest’oggi il club rossonero era tornato al lavoro per ricercare il tanto atteso vice Giroud chiesto da Stefano Pioli.

Primo in ordine cronologico era stato Daka del Leicester, frenato solamente da problemi burocratici registrati dai due club durante lo scambio di documenti dopo aver raggiunto un’intesa sul prestito con diritto di riscatto. Sfumato l’attaccante zambiano, il Milan aveva chiesto al Siviglia – con la stessa formula – il prestito di Rafa Mir. Lo stallo sul centravanti spagnolo e la preoccupazione crescente, ha però convinto il club rossonero a virare su Jovic.

Il centravanti serbo, come raccontato per settimane su Calciomercato.it e confermato quest’oggi in diretta su TV Play, aveva già raggiunto un accordo con il Milan. Dopo il via libera incassato da Stefano Pioli nel tardo pomeriggio, il club rossonero ha definito l’affare con la Fiorentina annunciando l’ufficialità di Jovic a pochi minuti dalla scadenza del mercato.