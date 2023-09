Milan-Daka, problemi burocratici: tutto su Rafa Mir | CM.IT

Stop improvviso alla trattativa tra i rossoneri e il Leicester per il centravanti zambiano

Si è registrata una brusca frenata nell’ultima ora tra Milan e Leicester per il passaggio di Patson Daka. Nonostante i due club avessero raggiunto un’intesa sulla base del prestito oneroso da 2 milioni di euro con diritto di riscatto, alcuni problemi burocratici hanno seriamente compromesso l’affare.

Al momento dello scambio dei documenti, come saputo dalla redazione di Calciomercato.it, sono sorti dei problemi rilevanti. Trattandosi infatti di un trasferimento internazionale per il centravanti zambiano, Milan e Leicester hanno riscontrato delle difficoltà a livello tempistico che rendono molto complicato riuscire a sistemare tutto entro la scadenza di questa sera alle ore 20.00

In alternativa, considerata l’esigenza del Milan di riuscire a trovare un vice Giroud, l’attenzione è piombata su Rafa Mir. Il centravanti spagnolo in uscita dal Siviglia, per caratteristiche fisiche risulta essere il candidato che più si avvicina a Giroud. Anche in questo caso, il Milan punta a strappare con gli andalusi un prestito con diritto di riscatto. Sullo sfondo, infine, rimane Luka Jovic. L’attaccante serbo, assai gradito alla dirigenza, non trova invece d’accordo Stefano Pioli.