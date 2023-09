DIRETTA | Attacco Milan, tutti gli scenari dopo l’addio a Taremi

Il Milan dice definitivamente addio a Taremi. Ecco le ultime idee last minute per l’attacco: tutti gli aggiornamenti in diretta

Ultime frenetiche ore di calciomercato anche in casa Milan. Mahdi Taremi non sarà il nuovo attaccante dei rossoneri. La trattativa per l’iraniano è definitivamente saltata in serata, ora la dirigenza valuta le ultime idee per il vice Giroud.

La possibilità che il Milan concluda il mercato senza un nuovo attaccante si fa sempre più concreta, ma la dirigenza rossonera potrebbe fare dei tentativi last minute per gli ultimi nomi in lista. Ecco tutti gli aggiornamenti in tempo reale.

Per rimanere aggiornato con tutte le trattative e le news di mercato, CLICCA QUI e scarica l’applicazione IOS di Calciomercato.it: segui così tutte le notizie e resta sempre sul pezzo.

LIVE

09:48 Milan, En Nesyri in salita Tra le idee che stanno circolando per l’attacco del Milan, anche En Nesyri. Dalla Spagna, però, giungono indiscrezioni non incoraggianti, al momento il Siviglia pensa a cedere il solo Corona.

08:36 Calciomercato Milan, resiste l'idea Jovic Tra i giocatori proposti al Milan c’è certamente Jovic, come vi abbiamo raccontato su Calciomercato.it. Il serbo è sempre stato nella testa del Milan e di Pioli, ovviamente non come prima scelta ma è una possibilità delle ultime ore.