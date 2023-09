Milan, ultimo tango per il numero 9: corsa a quattro

Dopo il mancato arrivo di Taremi, il Milan ha ancora le ultime ore per un colpo in attacco: quattro i nomi sul piatto

Il lungo inseguimento a Taremi, alla fine, non ha portato i frutti sperati per il Milan, che non ha trovato l’intesa con il Porto. L’iraniano sarebbe stato probabilmente il complemento perfetto per Olivier Giroud nell’attacco rossonero, ma non sarà lui ad alternarsi con il francese là davanti.

Il Diavolo non si strappa i capelli, forte di un mercato comunque ottimo fin qui, ma proverà, nelle ultime ore di mercato a regalare a Pioli un ulteriore rinforzo in quella zona di campo. Per il momento, il solo Okafor come cambio da prima punta appare un po’ poco. Aggiornamenti tutti da seguire sul nuovo numero 9 del Milan, i rossoneri vagliano diverse piste. Facciamo il punto su tutte le ipotesi in ballo.

Milan, Pioli attende il bomber di riserva: ecco il favorito

La redazione di Calciomercato.it vi ha raccontato con dovizia di particolari come ci fosse un nome su tutti che in questi giorni potesse tornare in auge.

Luka Jovic era un’alternativa valida e concreta a Taremi, così come il nome del serbo circolava già nei giorni dell’inseguimento a Ekitike. Adesso, sembra essere lui il nome più plausibile nelle ultime ore della rincorsa. Difficili le altre ipotesi. Per Sanabria del Torino c’è stato un sondaggio, l’Az Alkmaar spara alto per Pavlidis. Abbiamo parlato dell’idea En Nesyri per il Milan, ma per convincere il Siviglia servirebbe una offerta davvero irrinunciabile, per un acquisto a titolo definitivo (difficile che gli andalusi acconsentano al prestito). Tra gli ultimissimi aggiornamenti, spunta anche il forcing per Patson Daka del Leicester.

