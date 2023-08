Taremi complicato, per il Milan spunta il nuovo bomber last minute

Con Taremi che si è complicato, il Milan potrebbe esplorare qualche pista last minute: una arriva dalla Spagna

Il Milan continua a trattare Taremi ma con la pista che porta all’iraniano che si è complicata nelle ultime ore, i rossoneri potrebbero decidere di sondare anche qualche alternative last minute.

Del resto per Colombo al Monza sembra ormai fatta, con il Milan che potrebbe dare il via libera alla cessione senza aspettare di chiudere per un attaccante. Il vice Giroud allora potrebbe essere rappresentato da Okafor, senza dimenticare che in rosa c’è ancora Origi visto che il belga fatica ad accettare altre destinazioni.

Okafor, Origi o una sorpresa last minute come quella che potrebbe portare Youssef En-Nesyri a vestire la maglia rossonera nella stagione appena cominciata. A parlare di questa ipotesi è Edu Aguirre nel corso de ‘El Chiringuito’, spiegando qual è la posizione del Siviglia sulla possibile cessione del calciatore nell’ultimo giorno di mercato.

Calciomercato Milan, il Siviglia apre per En-Nesyri

Stando a quanto raccontato in Spagna, i vincitori dell’ultima Europa League sarebbero pronti ad ascoltare offerte per l’attaccante marocchino, ma non in prestito secco.

La volontà della società andalusa è quella di strappare almeno un prestito con diritto di riscatto, una formula che potrebbe andare bene anche al Milan. Da tenere in considerazione però anche la volontà del calciatore: il 26enne, infatti, gradirebbe al contrario una cessione a titolo definitivo e, al momento, sarebbe contrario al prestito.

Tutto in divenire comunque con il Milan che continua a trattare Taremi, è pronto a cedere Colombo al Monza e pensa ad un possibile affare last minute come En-Nesyri.