Colombo-Monza, telefono bollente: fumata bianca più vicina | CM.IT

Il Monza è sempre più vicino all’acquisto di Lorenzo Colombo dal Milan: affare alle battute finali

Lorenzo Colombo e il Milan sono sempre più vicini. L’attaccante 21enne non è partito con la squadra rossonera verso Roma dove la formazione di Pioli è attesa domani sera dall’anticipo della terza giornata di Serie A con i giallorossi di Mourinho.

Stando a quanto raccolto da Calciomercato.it, contatti continui negli ultimi minuti tra la dirigenza del Monza che è allo Sheraton Hotel di Milano. L’affare è alle battute finali anche se c’è da considerare la voglia del Milan di chiudere per un altro attaccante. La pista Taremi si è complicata: Colombo è, attualmente, rimasto a Milano, ma se Moncada e Furlani non chiuderanno per un attaccante nelle prossime ore potrebbe raggiungere la squadra nella Capitale in vista del match di domani.

Sono ore decisive dunque per il futuro di Colombo con il Monza che aspetta il via libera per assicurare il 21enne, lo scorso anno al Lecce, a Palladino.