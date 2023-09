È fatta per Jovic al Milan: attaccante in sede, i dettagli dell’affare | CM.IT

Il club rossonero ha chiuso l’operazione con la Fiorentina. L’attaccante serbo è già in sede per la firma sul contratto. Sarà lui il vice Giroud

Sarà Luka Jovic il vice Giroud. Dopo il tramonto anche dell’operazione Rafa Mir, il Milan ha rotto gli indugi chiudendo per l’attaccante serbo in uscita dalla Fiorentina. Come raccolto da Calciomercato.it, l’affare con la Fiorentina si è chiuso in prestito secco.

Con Jovic c’era un accordo già da due settimane, non a caso era un nome che qui su CM.IT e in diretta su Tv Play (anche nella diretta Twitch di oggi) avevamo sempre mantenuto come pista per completare l’attacco rossonero.

Per Jovic al Milan mancava solo l’ok di Pioli – che nutriva dei dubbi sull’extra campo del classe ’97 – ok arrivato evidentemente poco fa.

#Jovic fatta al @acmilan in prestito secco. Come scritto e raccontato, con il serbo c’era un accordo da oltre due settimane. Serviva solo il sì di #Pioli #calciomercato — Eleonora Trotta (@eleonora_trotta) September 1, 2023

Jovic adesso è in sede per la firma sul contratto coi rossoneri. Gli farà spazio Divock Origi, che andrà al Nottingham Forest. Il belga è già in Inghilterra per le visite mediche.