DIRETTA | Calciomercato, tutte le news e le trattative di venerdì 1 settembre

Le ultime di calciomercato in Serie A e non solo. Le operazioni di Juventus, Inter, Milan e di tutte le altre: ecco le trattative di venerdì 1 settembre 2023 in tempo reale

Rettilineo finale del calciomercato, ci siamo. Ultime ore prima del gong conclusivo, fissato alle ore 20 di questa sera. Dunque, una giornata campale nella quale tutte le squadre, in maniera frenetica, proveranno a mettere a segno gli ultimi ritocchi.

Il Milan, naufragato Taremi, può tentare per Jovic come colpo last minute in attacco. Per l’Inter, c’è l’ipotesi Ndombele a centrocampo, con Maxime Lopez o Klaassen come alternative. Juventus che ha chiuso il mercato in entrata e prova a piazzare Kostic al West Ham, curiosità per eventuali movimenti dell’ultimo momento a centrocampo per il Napoli.

Calciomercato, tutte le news e le trattative di giovedì 31 agosto

Per rimanere aggiornato con tutte le trattative e le news di mercato, CLICCA QUI e scarica l’applicazione IOS di Calciomercato.it: segui così tutte le notizie e resta sempre sul pezzo.

LIVE