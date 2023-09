Inter, Calhanoglu in Arabia: annuncio UFFICIALE di Marotta

Il centrocampista turco è stato blindato dalla dirigenza nerazzurra e rimarrà a Milano nonostante le numerose offerte

Hakan Calhanoglu rimane all’Inter. Il calciatore, uno degli uomini chiave del 3-5-2 di Simone Inzaghi, disputerà almeno un’altra stagione con la casacca della squadra finalista dell’ultima Champions League.

Nonostante i molti interessamenti per il giocatore turco, corteggiato da più di un top club europeo e dalle milionarie società arabe, Giuseppe Marotta è stato molto chiaro. Ai microfoni di ‘TRT SPORTS’ ha dichiarato: “Ci sono arrivate grandi offerte, ma è un calciatore molto importante per noi. Hakan rimarrà anche in questa stagione e darà di nuovo un contributo significativo all’Inter“. Un messaggio chiaro che toglie ogni dubbio e ribadisce l’idea chiara della società. Il numero 20, diventato fondamentale nel ruolo di mediano dopo la partenza di Brozovic, sarà il perno del centrocampo dei nerazzurri. Simone Inzaghi infatti sta plasmando il turco in una nuova posizione, nella quale è sembrato a suo agio nelle prime due uscite stagionali. Affiancato ai lati da Barella e Mkhitaryan/Frattesi, il giocatore nerazzurro potrebbe compiere il definitivo salto di qualità. Meno inserimenti, più geometrie, stesso peso: questa Inter non può rinunciare ad Hakan Calhanoglu.