Inter, ecco il colpo a centrocampo: è già a Milano

Tutto fatto per l’ultimo arrivo in casa Inter. Il giocatore è già a Milano, tutti i dettagli del trasferimento

Marotta e la dirigenza dell’Inter mettono a segno l’ultimo colpo del calciomercato. È fatta per il nuovo centrocampista a poche ore dalla chiusura della sessione estiva.

Davy Klaassen sarà un nuovo giocatore dell’Inter. L’olandese è già arrivato a Milano e firmerà un contratto fino al giugno 2024 con opzione per un’ulteriore stagione. Il centrocampista è stato liberato a parametro zero dall’Ajax, con il club nerazzurro che ha così concluso l’affare in poche ore. Klaassen va a rinforzare ulteriormente il centrocampo nerazzurro, un altro importante jolly per la mediana di Inzaghi. Il giocatore sta già sostenendo le visite mediche di rito, nel pomeriggio le firme e l’ufficialità.

Per rimanere aggiornato con tutte le trattative e le news di mercato, CLICCA QUI e scarica l’applicazione IOS di Calciomercato.it: segui così tutte le notizie e resta sempre sul pezzo.