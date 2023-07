DIRETTA | Calciomercato, tutte le news e le trattative di giovedì 13 luglio

Juventus, Inter, Milan e non solo si muovono per colpi importanti, il mercato entra nel vivo: tutte le trattative di giovedì 13 luglio



Inter e Milan hanno messo a segno altri due colpi. Ieri sia Bisseck che Pulisic sono stati protagonisti assoluti e hanno svolto le visite mediche, accolti dal calore dei tifosi. Acclamatissimo in particolare l’americano dei rossoneri. Intanto Milinkovic-Savic è volato ufficialmente in Arabia Saudita e la Lazio cerca l’erede mentre la Roma vuole stringere per Scamacca. La Juve spera di ricevere presto un’offerta per Vlahovic e intanto si guarda intorno per il suo sostituto.

Ecco le ultime notizie e le trattative di mercato minuto per minuto. Di seguito tutti gli aggiornamenti di giovedì 13 luglio dalla redazione di Calciomercato.it.

LIVE

7.55 – L’Arabia Saudita non si ferma a Milinkovic-Savic e vorrebbe due italiani: il primo Nicolò Zaniolo, l’altro è Domenico Berardi.