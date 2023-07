La Juventus non ha scampo: cambia maglia per 15 milioni all’anno

Rischia di sfumare un obiettivo di mercato per la Juventus di Massimiliano Allegri: super offerta per il talento del campionato italiano

L’Arabia Saudita non ha intenzione di fermarsi e mette ancora nel mirino la Serie A per il mercato. Soltanto ieri l’ufficialità dell’Al-Hilal per Milinkovic-Savic, che dopo otto stagioni ha salutato la Lazio.

La Saudi League però non si ferma e va a caccia di altri talenti made in Italy. Sempre l’Al-Hilal dopo l’ingaggio del serbo ci sta provando seriamente per Nicolò Zaniolo, trasferitosi soltanto lo scorso gennaio al Galatasaray. I turchi chiedono i 30 milioni di euro della clausola, mentre per il fantasista classe ’99 ne sarebbero pronti altrettanti per un ingaggio triennale. Il focus si è spostato inoltre su Domenico Berardi, negli ultimi tempi accostato in particolare alla Lazio dell’estimatore Sarri e alla Juventus se Chiesa dovesse salutare la Continassa.

Anche per il fantasista del Sassuolo – scrive il quotidiano ‘Libero’ – verrebbe messo sul piatto uno stipendio monstre rispetto all’ingaggio attuale che percepisce Emilia: 15 milioni di euro a stagione fino al 2026. Al momento, però, Berardi non ha intenzione di lasciare l’Italia e in caso di separazione dal Sassuolo cerca una sistemazione sempre nel campionato di Serie A.