Non solo Lukaku, Giuntoli fa un altro dispetto all’Inter: inserimento improvviso

Juventus e Inter si preparano a battagliare per un altro grande obiettivo nerazzurro, che interessa parecchio anche al nuovo dt bianconero

L’Inter ha messo in cascina i primi tre acquisti della sua estate: Marcus Thuram, Davide Frattesi e Yann Bisseck. Ma la campagna di rafforzamento nerazzurra non è certo finita qui, ma c’è bisogno prima di qualche uscita pesante. In primis Andre Onana, per cui c’è una trattativa ancora in corso col Manchester United, al netto del desiderio dei tifosi che tratterrebbero il portiere ad Appiano.

Servirà l’addio del camerunense per spingere sull’acceleratore in direzione Londra per Romelu Lukaku, ma intanto Marotta tiene ben d’occhio tutto il resto. Tra i nomi principali di questi ultimi giorni c’è senza dubbio Lazar Samardzic, centrocampista dell’Udinese che piace all’Inter e non solo. L’agenzia che cura gli interessi del tedesco ha confermato alcuni giorni fa l’interesse nerazzurro, che ad ora non lo inseriscono comunque tra le priorità. Che ad Appiano si osservi il calciatore è stato in ogni caso certificato anche dalla stessa società, per cui potrebbero esserci sviluppi nelle prossime settimane. Ma Samardzic piace inevitabilmente a diverse squadre, sia all’estero che in Serie A.

Tutti pazzi per Samardzic: anche la Juventus si inserisce

In queste ore si è parlato molto di un possibile inserimento della Lazio, che deve sostituire Milinkovic-Savic passato all’Al Hilal. Oltre al classe 2002, però, ai biancocelesti piace moltissimo Zielinski – su cui però è piombato prepotentemente l’Al Ahli – ma anche Gedson Fernandes e Sergi Darder dell’Espanyol. Quest’ultimo ha una clausola da 10 milioni e interessa al Barcellona.

Non solo, perché secondo ‘La Stampa’, proprio Samardzic sarebbe la prima alternativa della Juventus a Koopmeiners. Il tedesco dell’Udinese può giocare come mezzala a tre, ma anche al centro, è in rampa di lancio e ha colpi da top player. A Giuntoli piace molto il calciatore e non a caso dovrà vedersela anche col Napoli, altra squadra interessata. Il nuovo dt bianconero lo ha messo nel mirino e ne avrebbe anche già parlato con Allegri nel loro primo incontro ufficiale. Al momento il primo obiettivo resta Koopmeiners dell’Atalanta, ma l’Atalanta chiede 40 milioni e la trattativa non è affatto semplice. Anche per questo potrebbero presto crescere ulteriormente le quotazioni di Samardzic in bianconero, stavolta quello della Vecchia Signora. Sarebbe l’ennesimo duello di mercato con l’Inter, a pochi giorni da quello decisamente più clamoroso per Romelu Lukaku.