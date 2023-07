Onana è ad Appiano per il raduno con l’Inter: i tifosi gli chiedono solo una cosa | VIDEO CM.IT

Andre Onana resta vicinissimo alla cessione al Manchester United: il portiere si è presentato al raduno dell’Inter e i tifosi lo hanno implorato

L’Inter continua a muoversi in entrata. Ieri è arrivata l’ufficialità del colpo Bisseck, difensore tedesco che andrà a ringiovanire il reparto difensivo orfano di Milan Skriniar, passato a zero al PSG. Il centrale arrivato dall’Aarhus per 7 milioni in tre rate più bonus da 500mila euro e percentuale sulla futura rivendita è stato il terzo acquisto estivo dei nerazzurri dopo Thuram e Frattesi.

Ora però sarà complicato centrare altri rinforzi senza prima sbloccare il mercato in uscita. In primis il pensiero che va a Romelu Lukaku, per cui Marotta deve alzare l’offerta al Chelsea. Per farlo ha bisogno di denaro contante in cassa che arriverà, a meno di clamorosi colpi di scena, dalla cessione di Andre Onana al Manchester United. Il portiere camerunense, arrivato gratis dopo essersi svincolato dall’Ajax, è stato autore di una grandissima stagione rivalutandosi come uno dei migliori in Europa. I Red Devils, che hanno salutato De Gea alla scadenza, si sono fiondati su di lui ma ancora non hanno trovato l’accordo con l’Inter che chiede 55 milioni. Intanto Onana si è presentato questa mattina regolarmente al raduno della squadra ad Appiano Gentile.

Onana acclamato dai tifosi dell’Inter: ecco cosa gli hanno chiesto

Il portiere camerunense è stato acclamato dai tifosi e lui si è fermato con la macchina per firmare autografi e scattare foto. Il popolo nerazzurro è ormai pazzo di lui, non a caso più di qualcuno gli ha implorato di restare a San Siro.

🎥 #Inter – André #Onana in ritiro ad Appiano Gentile, in attesa di ulteriori sviluppi della trattativa col #ManchesterUnited. I tifosi nerazzurri in coro al camerunense, che si ferma per selfie e autografi: "Resta con noi, non te ne andare. Sei il migliore" 📲 @calciomercatoit pic.twitter.com/PEceTlbtM9 — Giorgio Musso (@GiokerMusso) July 13, 2023

Di certo non dipende solo da lui, perché l’Inter ha necessità di cedere per dare un ulteriore sprint al mercato in entrata e una plusvalenza del genere è occasione più unica che rara. Dopo l’addio di Onana, Marotta proverà a stringere per la coppia di portieri ormai designata: Trubin dallo Shakhtar e Sommer dal Bayern Monaco.