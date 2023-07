Inter, ecco il dopo Brozovic: la conferma è UFFICIALE

L’Inter a caccia di centrocampisti dopo la cessione di Brozovic: oltre a Frattesi, irrompe un altro nome dalla Serie A

Dopo un tira e molla, i continui colpi di scena e i ripensamenti, alla fine Marcelo Brozovic vestirà la maglia dell’Al Nassr. Praticamente manca ormai solo l’annuncio ufficiale per la cessione del croato che permetterà all’Inter di realizzare una plusvalenza importante, di oltre 17 milioni di euro. Soldi che verranno reinvestiti per il mercato in entrata da Marotta, Ausilio e Baccin. Sì, ma come?

Ovviamente il pensiero va a due obiettivi e nomi in primis. Il primo è Davide Frattesi, il secondo Romelu Lukaku. In attesa di capire anche il futuro di Andre Onana e l’offerta del Manchester United, l’Inter deve gestire gli introiti ed essere brava a trovare incastri e formule giuste. Ovviamente serve un rinforzo a centrocampo e tra le varie possibilità in queste ore si sta facendo sempre più strada il profilo di Lazar Samardzic. Il tedesco classe 2000 viene da una buona stagione all’Udinese, in cui ha fatto vedere buonissima parte delle sue qualità. Gli manca continuità, deve crescere nelle scelte, ovvio, ma di certo ha colpi importanti. A confermare la pista è stata la stessa agenzia che ne cura gli interessi, la Lios Sports: “Noi possiamo solo che confermare l’interesse dell’Inter per il ragazzo”, ha detto a ‘inter-news.it’. Una conferma netta, con il giocatore che in Italia piace anche ad altre squadre. Si è parlato molto del Napoli, ma anche del Milan.

L’Inter su Samardzic: la conferma dell’entrouage

Ci sono però alcuni ostacoli sulla pista Samardzic. La concorrenza sì, ma soprattutto il costo del cartellino. L’Udinese è da sempre bottega piuttosto cara e anche in questo caso il tedesco non sarebbe valutato meno di 20-25 milioni di euro. Inoltre, i friulani difficilmente concedono formule ‘creative’ che siano diverse dalla cessione a titolo definitivo. E di sicuro Samardzic in questo momento non è una priorità per l’Inter.

I soldi di Brozovic potrebbero essere reinvestiti per coprire parte dell’offerta al Chelsea per Lukaku, dal momento che il belga resta il grande obiettivo di mercato nerazzurro. È la priorità di Inzaghi e della dirigenza. Non solo, perché a centrocampo il preferito è ancora Davide Frattesi, anche per una questione di buonissimi rapporti col Sassuolo. E della possibilità di inserire Mulattieri nella trattativa realizzando un’altra plusvalenza immediata. Per questo Lazar Samardzic è sicuramente un nome che piace a viale della Liberazione, ma non è ancora così bollente.