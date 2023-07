Marotta ha fretta: accordo per Frattesi a 23 milioni

L’Inter, dopo aver definito l’uscita di Brozovic, pianifica l’assalto decisivo a Frattesi: nuovo contatto nelle prossime ore tra Marotta e Carnevali

Resta ovviamente Davide Frattesi l’obiettivo numero uno dell’Inter a centrocampo con l’imminente cessione di Brozovic.

Il croato nelle prossime ore sarà ufficializzato dall’Al-Nassr, dopo che si è sbloccata la trattativa con il club saudita per l’arrivo in Arabia del centrocampista nato a Zagabria. Marotta e Ausilio devono decidere adesso se reinvestire il tesoretto per sbloccare la trattativa con il Chelsea per il ritorno di Lukaku, o piazzare l’affondo decisivo per Frattesi e anticipare così la folta concorrenza. Roma, Milan e Juventus sono in agguato per il gioiello del Sassuolo, con l’Ad Carnevali che valuta tra i 35 e i 40 milioni di euro il cartellino del suo diamante pregiato. Il sodalizio emiliano non è disposto a far sconti, nonostante gli ottimi uffici tra lo stesso Carnevali e Marotta.

Calciomercato Inter, intesa con Frattesi: adesso serve lo scatto decisivo col Sassuolo

L’assemblea di Lega del pomeriggio sarà l’occasione giusta per un nuovo aggiornamento tra le parti, dopo la ‘chiacchierata’ tra i due dirigenti venerdì scorso a margine dell’evento di apertura del calciomercato estivo a Rimini.

Marotta vuole evitare spiacevoli sorprese e non farsi beffare dalle altre corteggiatrici per Frattesi, con la Roma in particolare che avanza minacciosa per l’ex Monza classe ’99. L’Inter rimane fiduciosa, forte anche di un’intesa di massima trovata con il giocatore sulla base di un quinquennale da 2,5 milioni di euro a stagione come riporta il ‘Corriere della Sera’. Contratto fino al giugno 2028 e uno stipendio complessivo da 23 milioni lordi. Intanto Inter e Sassuolo, indipendentemente da Frattesi, sono pronte a definire l’affare Mulattieri: l’ex attaccante del Frosinone si avvicina ai neroverdi, con i vicecampioni d’Europa pronti a incassare circa 7 milioni di euro.