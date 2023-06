Carnevali e Marotta insieme a Rimini, ore calde per Frattesi | VIDEO CM.IT

Carnevali e Marotta si incontrano a Rimini per il calciomercato, ore calde legate alla questione Frattesi

Il nome di Davide Frattesi continua ad animare il calciomercato. Il centrocampista del Sassuolo ed uno degli osservati speciali e di lui si parlerà anche nelle prossime ore a Rimini, da cui partirà ufficialmente la sessione estiva di mercato 2023.

Tra gli ospiti arrivati al Grand Hotel di Rimini anche Beppe Marotta e Giovanni Carnevali. I dirigenti di Inter e Sassuolo sono arrivati quasi in contemporanea e quasi in contemporanea sono saliti nelle proprie stanze, Marotta utilizzando l’ascensore e Carnevali le scale. Non è scontato che i due si siano quindi incontrati poi nelle stanze per discutere di Frattesi o magari si siano visti prima di entrare in albergo, visto che sono arrivati a brevissima distanza l’uno dall’altro.

La vicenda Frattesi è molto legata a quella di Brozovic. Al croato è stato offerto un ingaggio da 30 milioni di euro annui, ma la vicenda, al momento, resta bloccata perché l’Al-Nassr ha ribassato la proposta fatta all’Inter. Inter che era pronto a proporre al Sassuolo il giovane Mulattieri come contropartita tecnica. L’attaccante, che ha fatto molto bene in Serie B, potrebbe comunque approdare in Emilia indipendentemente dalla questione Frattesi. Nel frattempo l’agente di Frattesi ha fatto tappa oggi a Casa Milan, testimonianza di come diverse siano le squadre interessate al centrocampista.