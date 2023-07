Lukaku-Juve, colpo di scena e situazione ribaltata: l’Inter è spiazzata

Emergono nuovi dettagli sull’intreccio tra la Juve, l’Inter e Lukaku: un triangolo che parte da marzo

Romelu Lukaku, sostanzialmente per il quarto anno consecutivo, è al centro dell’estate di mercato in Serie A. Dal Manchester United all’Inter, dall’Inter al Chelsea, dal Chelsea di nuovo all’Inter e ora – i nerazzurri sperano – di nuovo dal Chelsea all’Inter. E stavolta a titolo definitivo. Se lo augura tantissimo anche Simone Inzaghi, che anche ieri ha ribadito una volontà già ben nota: “Sappiamo cosa rappresenta Romelu per noi e cosa ha fatto soprattutto nella parte finale dello scorso anno. Ho lottato per ripotarlo qua la scorsa estate e vogliamo farlo anche quest’anno. Vedremo di fare il possibile“.

Marotta deve trovare l’accordo col Chelsea, che non ne vuole più sapere di prestiti e poi nuove trattative il prossimo anno. L’addio va archiviato subito, in attesa di un’offerta che però non è quella che vorrebbe. Rifiutata la destinazione araba che avrebbe portato in dote ai Blues 50 milioni, il desiderio di tutti è un nuovo matrimonio con l’Inter. I nerazzurri si sono spinti fino a 30 milioni più bonus, circa 35 totali, che però ancora non bastano. In tutto questo si è inserita la Juventus, che ha allacciato i contatti con il Chelsea in attesa di risolvere anche la grana Vlahovic. Le indiscrezioni hanno parlato degli inglesi che hanno offerto il belga ai bianconeri, ma secondo ‘Il Corriere dello Sport’ la questione è più complessa. La Juventus – si legge nell’articolo del direttore Ivan Zazzaroni – parlava da marzo con Sebastien Ledure, il legale di Lukaku. “Il Chelsea non ha mai offerto Big Rom alla Juve: è stata la Juve a informare Todd Boehly che gli avrebbe presentato una proposta d’acquisto”, scrive Zazzaroni.

Lukaku e la Juve, ci risiamo dopo quattro anni: cosa può succedere

Quindi già poche settimane prima che Lukaku tornasse a splendere e soprattutto a segnare, la Juventus – secondo il quotidiano – si era fatta sentire col Chelsea. Una storia, quella tra i bianconeri e Big Rom, che affonda le radici ad almeno il 2019. Prima del suo approdo all’Inter, infatti, il belga sembrava davvero a un passo dalla Juve che però non è riuscita a trovare l’accordo con lo United, anche e soprattutto per il rifiuto di Dybala a entrare nello scambio.

Una sliding door enorme per tutti, compreso l’argentino ovviamente. A distanza di quattro anni, Lukaku è tornato prepotentemente in orbita bianconera, ma per arrivare a dama c’è bisogno di cedere Vlahovic e ovviamente convincere il giocatore a tradire l’Inter.