Lukaku, il Chelsea ora ha fretta: cosa sta succedendo | CM.IT

L’Inter punta al (secondo) ritorno di Romelu Lukaku, ora però il Chelsea ha fretta di vendere: il punto

Un filo che lega la Milano nerazzurra e l’Inghilterra. Due trattative in casa Inter sono più calde che mai. Una riguarda Andre Onana, con il Manchester United sempre più vicino a trovare un accordo con i nerazzurri.

L’altra riguarda invece Romelu Lukaku, la cui avventura in nerazzurro potrebbe continuare. L’Inter desidera averlo nuovamente con sé e lo stesso vuole il giocatore, la cui speranza è tornare in nerazzurro. E per cercare di riuscire a convincere il Chelsea, l’Inter ha presentato un’offerta da 30 milioni di euro per assicurarsi il cartellino del centravanti belga.

Inter, per Lukaku il Chelsea chiede 45 milioni: i ‘Blues’ hanno fretta

Una proposta che però potrebbe non bastare. La richiesta dei ‘Blues’ infatti è di almeno dieci milioni in più: 45 milioni di euro, con i londinesi disposti a scendere a 40.

Disposti perché, stando a quanto raccolto da Calciomercato.it, tutti vorrebbero chiudere questa storia quanto prima. Il Chelsea vuole cedere Lukaku: sa che non fa parte dei propri piani e conosce le volontà del giocatore, ma il club inglese non intende perderci troppo. Da qui le porte aperte alla Juventus, che si è interessata all’attaccante e all’Arabia Saudita. I ‘Blues’ non vogliono trascinare troppo questa storia, ma la volontà del giocatore è chiara. Niente trasferimento a Torino o a Riyadh: il desiderio del belga è di tornare a Milano. Servirà però aumentare la proposta per cercare di convincere il Chelsea a dire sì. In questo senso novità importanti potrebbero arrivare entro la giornata di lunedì.