Juventus, via all’era Giuntoli: affari da 500 milioni e nuovissimo undici titolare

La Juventus inizia un nuovo ciclo con Cristiano Giuntoli, il ds arrivato dal Napoli orchestra la rivoluzione totale: cambia tutto

L’Inter è ai dettagli per il colpo Frattesi, sull’altra sponda del Naviglio il Milan è in pressing su Rejinders e per i rossoneri diventa calda anche la pista Morata. E la Juventus? Nel fronte delle squadre che proveranno a togliere lo scettro al Napoli campione d’Italia, nella stagione che va ad iniziare, i bianconeri iniziano a mettere le basi portando a casa l’architetto del grande trionfo azzurro. Cristiano Giuntoli ha visitato ieri la Continassa e si è incontrato con Giovanni Manna, fin qui ds operativo.

Nelle ultime settimane, è stato proprio Manna, in attesa che Giuntoli si liberasse dal Napoli, a gestire il fronte di mercato del club bianconero. Adesso, il ‘titolare’ arriva e si inserirà in una squadra che vedrà come suoi collaboratori, con varie mansioni, anche i vari Chiellini, Tognozzi e Cherubini. L’idea, dalle parti di Torino, è piuttosto chiara. Affidarsi alla competenza di un dirigente che ha dimostrato, in carriera, di saper costruire ad alti livelli andando a caccia di talenti e senza sprechi, in maniera sostenibile, per rompere con una tradizione recente che ha visto errori su errori e notevole dispendio di risorse. Nelle ultime due stagioni, la Juventus è rimasta a secco di trofei e l’ultimo scudetto lo ha vinto con Sarri in panchina, nel 2020. Occorre rialzarsi, ma non sarà facile, con una situazione economica non particolarmente florida e la necessità di operare con oculatezza sul fronte dei costi. Nel prossimo futuro scopriremo se sarà davvero Giuntoli l’uomo della rinascita per la Vecchia Signora. Intanto, per lui ci sarà da subito molto da fare.

Vlahovic, Chiesa e non solo: Giuntoli parte dalle cessioni pesanti per il calciomercato della Juventus

Il dato di fatto obbligatorio da cui partire è quello per cui la Juventus, per fare mercato, dovrà ricorrere a diverse cessioni importanti per monetizzare e per provare ad abbattere quanto più possibile il monte ingaggi.

I nomi pesanti in uscita sono innanzitutto quelli di Vlahovic e Chiesa. Per il serbo le richieste non mancano, la cifra minima per la quale i bianconeri si siederanno a trattare è di circa 80 milioni di euro. 60 milioni invece la richiesta per l’esterno, per quanto riguarda il quale nel corso di questa annata, risolti i problemi di condizione fisica, se ne sono creati altri di compatibilità tattica nel sistema di Allegri. Ma gli addii di un certo spessore potrebbero non fermarsi qui. Nessuno è intoccabile in questa situazione, Szczesny vuole rimanere alla Juventus ma in caso di arrivo di offerte verrebbero prese in considerazione. Per i bianconeri ci sarebbe un risparmio sull’ingaggio da 6,5 milioni di euro, più una decina di milioni di costo del cartellino. Juventus che proverà anche a liberarsi dell’ingaggio di Alex Sandro (altri 6 milioni di euro), Giuntoli valuterà anche le cessioni di Bonucci, Rugani e Kean tra gli altri. In caso di offerte indecenti, dagli 80 milioni a salire, si potrebbe dare il via libera persino a Bremer.

Giuntoli stravolge l’undici titolare della Juventus: Zaniolo, Milinkovic-Savic e altri rinforzi

Ipotizzando tutte queste cessioni (difficile che avvenga, ma occorre tenere aperte tutte le ipotesi), la Juventus incasserebbe una cifra superiore ai 250 milioni di euro. Che potrebbe certamente reinvestire sul mercato per modificare in maniera sensibile il suo undici titolare, a cui servirebbero almeno sei innesti differenti.

Tra i pali, probabile fiducia a Perin, con eventuale assalto a Carnesecchi, il cui valore si attesta sui 20 milioni di euro. In difesa, i nomi principali sarebbero quelli di Pau Torres e Scalvini, con un costo, per entrambi, stimabile sui 40-45 milioni. Per la fascia difensiva, rimane sempre tra gli oggetti del desiderio Carlos Augusto (25 milioni). A centrocampo, si potrebbe tentare un ulteriore assalto a Milinkovic-Savic, ma Allegri non vuole inserire Rovella nell’affare con la Lazio. Per il serbo, la richiesta di Lotito rimane sui 40 milioni, ma la Juventus conta, con una contropartita, di poter scendere intorno ai 25.

Capitolo attacco. Il preferito da Giuntoli al centro sarebbe Hojlund, per strappare il quale all’Atalanta occorrerebbero circa 60 milioni di euro. E ci sarebbe poi da realizzare un doppio colpo sull’esterno offensivo, per poter passare dal 3-5-2 al 4-3-3. Su Zaniolo, è arrivato l’indizio da parte di Barone della Fiorentina: il classe 1999 vuole i bianconeri. Per lui, esiste una clausola da oltre 30 milioni per strapparlo al Galatasaray, ma si può provare a battere la strada del prestito. L’altro colpo potrebbe essere Berardi, per l’ennesimo colpo di fiamma. L’affare con il Sassuolo potrebbe avvenire sulla base di 25 milioni di euro.