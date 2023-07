“Zaniolo alla Juventus”: l’annuncio UFFICIALE della… Fiorentina

Il futuro di Nicolò Zaniolo è ancora tutto da decidere. Al Galatasaray è arrivato il rilancio in attesa di un eventuale rientro in Italia. Le parole di Joe Barone che coinvolgono anche la Juventus

All’uscita dell’assemblea di Lega di oggi ha parlato ai microfoni dei giornalisti presenti, tra cui anche l’inviato di Calciomercato.it, il direttore generale della Fiorentina Joe Barone.

Il dirigente viola ha fatto il punto della situazione rispondendo anche ad una domanda specifica su Nicolò Zaniolo e l’accostamento alla stessa Fiorentina: “Zaniolo è un ottimo giocatore, un calciatore del Galatasaray. Ho sentito ultimamente che lui è interessato ad andare alla Juventus”.

Ecco il video dell’intervento di Joe Barone raccolto dal nostro inviato:

Calciomercato Fiorentina, da Amrabat a Jovic: gli annunci di Barone

Tante le tematiche toccate oggi pomeriggio da Joe Barone, che ha fatto il punto della situazione anche su altre trattative di casa viola: “Amrabat? Per il momento non è arrivato niente. Per ora è un giocatore della Fiorentina, e se dovesse arrivare qualcosa valuteremo”. Su Livakovic invece Barone è stato secco: “Non lo stiamo trattando”.

Il dg viola ha quindi chiuso ad un addio di Jovic per ora: “Non vedo perchè non debba restare a Firenze. Ha fatto un ottimo campionato e siamo contenti di averlo. Per il momento non è arrivato nulla”.

Barone ha quindi aggiunto: “Siamo molto attenti su tutto quello che dobbiamo fare, non abbiamo una data per fare le cose. La squadra è super compatta, ci sono ragazzi della Primavera o giocatori che rientrano da valutare, poi vedremo i colpi da fare per migliorare un squadra già molto competitiva. Su Castrovilli stiamo lavorando anche se ci sono differenze al momento”.

Su Dia: “Al momento siamo contenti degli attaccanti che abbiamo”.