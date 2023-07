Juventus meno italiana: Giuntoli ne cede cinque

La prima Juventus di Giuntoli potrebbe essere sempre meno azzurra. Big in bilico, tutti gli aggiornamenti di mercato

Sta per iniziare l’era Giuntoli in casa Juventus. Il ds sarà chiamato a riportare i bianconeri al vertice, manca ormai solo l’annuncio ufficiale del suo trasferimento dopo l’addio al Napoli.

Il club azzurro ha già salutato il dirigente: “Il Calcio Napoli ringrazia Cristiano Giuntoli per gli 8 anni di collaborazione con il Presidente Aurelio De Laurentiis, con l’Amministratore Delegato Andrea Chiavelli e con gli allenatori che hanno guidato la squadra”. In attesa dell’ufficialità anche casa bianconera, Giuntoli ha già iniziato a lavorare per il mercato della Juventus. Il direttore sportivo sarà affiancato da Manna, che a capo dell’area sportiva ha già concluso diverse operazioni, dalla cessione di Kulusevski al colpo Weah.

Per Giuntoli e Manna la priorità è ora sul fronte uscite. Il club bianconero deve sfoltire la rosa e piazzare gli esuberi e i giocatori fuori dal progetto di Allegri. Da Zakaria, Arthur e McKennie fino alle situazioni, ad esempio, di Bonucci e Chiesa. La prima Juventus di Giuntoli potrebbe essere sempre meno “ItalJuve“.

Calciomercato Juventus, gli azzurri in bilico: sempre meno ItalJuve

Il futuro degli italiani attualmente in rosa è ancora tutto da scrivere. A partire da capitan Bonucci: negli ultimi giorni, infatti, si è tornato a parlare con insistenza del possibile addio anticipato del difensore. In difesa rimane sempre in bilico Daniele Rugani. L’ex Empoli e Cagliari è stato scavalcato anche da Gatti nelle gerarchie e per la giusta offerta lascerà subito Torino.

La dirigenza della Juve sta valutando anche il futuro di Miretti. Il classe 2003 ha mercato in Serie A (Genoa e Salernitana su tutte) e potrebbe salutare anche in prestito. È inoltre in bilico anche l’azzurro Moise Kean: i bianconeri ascoltano offerte per il centravanti che, di fronte ad un proposta adeguata, sarà sicuramente ceduto. Infine, il caso più spinoso è quello di Federico Chiesa. Anche l’ex Fiorentina non è incedibile, i top club sono già in agguato e con la giusta offerta (almeno 60 milioni) l’attaccante sarà sacrificato.