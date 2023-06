Milan, la formazione 2023-24 che ha in mente Pioli dopo il mercato

Tempo di mercato in casa Milan dopo l’addio di Maldini e Massara: dai sogni Chukwueze e Thuram all’incognita in mediana

La stagione 2022/2023 per il Milan si è chiusa con diversi botti. Dal rinnovo di Rafael Leao all’addio al calcio di Zlatan Ibrahimovic, seguito da un altro addio, quello di Paolo Maldini. Insieme alla bandiera rossonera ha lasciato anche Ricky Massara, per un vero e proprio restyling.

Più poteri all’ad Giorgio Furlani, più poteri a Geoffrey Moncada e soprattutto più poteri a Stefano Pioli, riconfermato alla guida della squadra. Così a deciso la proprietà, che sta attentamente sondando il mercato per rafforzare la squadra. Ci saranno dei punti fermi, in particolare nella retroguardia, mentre altri reparti saranno quasi rivoluzionati.

Per quanto riguarda il mercato Milan bisogna tenere particolarmente d’occhio sia la situazione legata agli extracomunitari, sia quella legata alle liste. In ottica extracomunitari potrebbero essere ceduti sia il portiere colombiano Vasquez sia il brasiliano Messias. Il Milan riuscirebbe ad acquistare un extracomunitario con vincolo nazionale, ma la partenza di un altro extra permetterebbe ai rossoneri un secondo acquisto non UE. Anche il discorso liste e in particolare quelle dei giocatori formati in Italia deve essere preso in considerazione: da qui l’arrivo di Sportiello a zero e il conseguente addio di Tatarusanu libererebbero uno dei 17 slot di giocatori non formati in Italia.

Pochi cambi in difesa, si teme solo l’assalto a Maignan

Uno dei reparti che subirà meno evoluzioni è certamente quello difensivo. Maignan è confermatissimo, nonostante il grande interesse proveniente in particolare dal Chelsea. Al momento però il Milan sembra intenzionato a resistere alle proposte per il portiere. Suo secondo sarà Sportiello, mentre il terzo potrebbe essere Mirante, sia per un discorso liste, sia perché l’uscita di Vasquez agevolerebbe l’acquisto di un altro giocatore extracomunitario.

In difesa, invece, non sono attese particolari manovre. La crescita di Thiaw ha portato il giovane tedesco a diventare un nuovo baluardo della retroguardia. Tomori e Kalulu hanno da poco rinnovato i propri contratti ed entrambi, salvo offerte irrinunciabili, sono destinati a restare. Stesso discorso per Theo Hernandez, di cui il Milan non ha intenzione di privarsi. A destra confermato Calabria, da valutare il discorso di quelle che sono le due riserve: Florenzi, il cui riscatto non sembra essere stato particolarmente gradito dalla proprietà e Ballo-Toure: entrambi potrebbero finire nella lista dei cedibili. A quel punto il Milan dovrebbe solo cercare alternative ai titolari. Per la difesa attenzione in particolare a Wooh del Rennes, nazionale del Camerun (ma di passaporto francese), in grado di giocare in ogni ruolo: può essere il jolly difensivo che può far comodo a Pioli.

Rivoluzione mediana, è un rebus il nuovo centrocampista

In mediana invece la situazione sembra essere davvero un rebus. Confermatissimo è Sandro Tonali, così come Bennacer, che però salterà buona parte dell’inizio della stagione. Resterà sicuramente Krunic e probabilmente anche Pobega, sempre per un discorso legato alle liste.

Con Bakayoko ai saluti e Vranckx che molto probabilmente non verrà riscattato, il Milan necessita almeno due rinforzi in mediana. I nomi sono tanti. Vi abbiamo raccontato dell’interesse per Guido Rodriguez, argentino (con passaporto italiano) del Real Betis, che piace anche al Napoli e al Barcellona. Il classe 1994 non è però l’unico nome seguito. Si è parlato di un nuovo interesse per Carney Chukwuemeka, classe 2003 che piace molto a Moncada e che può lasciare il Chelsea in prestito. Si è invece raffreddata la pista Loftus-Cheek, anche lui in uscita dai ‘Blues’. Attenzione, per la mediana, anche a possibili sorprese in arrivo dall’estero. Moncada ha occhi soprattutto in Belgio e Francia e non è detto che da lì possa arrivare un nuovo innesto. Il nome di Lesley Ugochukwu del Rennes, classe 2004, per esempio, è un profilo che alletta molto il neo-ds rossonero. Mentre nelle ultime ore si sono fatti i nomi di profili più esperti. Uno è Roberto Gagliardini, per rafforzare la panchina, in uscita dall’Inter, l’altro è Florentino Luis, già seguito in passato. Trattare con il Benfica, però, non è facile.

Sempre per la mediana il Milan dovrà cercare un sostituto di Brahim Diaz. Il nome più caldo è quello del giapponese Kamada: c’è grande fiducia che le pratiche burocratiche possano risolversi in breve tempo. Aleggia il mistero invece attorno a Charles De Ketelaere: il belga ha decisamente deluso e potrebbe finire sul mercato, anche con un’uscita a titolo definitivo. Tra i partenti attenzione anche ad Adli, mai impiegato sostanzialmente in questa stagione.

Per l’attacco i sogni sono Chukwueze e Thuram

Rivoluzione anche in attacco. Solo Leao e Giroud sono infatti sicuri della conferma. Il grande sogno si chiama Marcus Thuram, ma l’affare non è facile vista la grande concorrenza e le richieste del giocatore.

Un’alternativa potrebbe essere Scamacca, che piace a tutte le big di Serie A. Il centravanti italiano potrebbe tornare in patria dopo l’esperienza al West Ham, ma al momento l’opzione più calda sembra essere la Roma. Per il ruolo d’ala destra il primo nome della lista di Moncada è Samu Chukwueze, nigeriano del Villarreal. Gli agenti del giocatore hanno già incontrato il club rossonero: sembra essere lui il grande investimento che la proprietà intende fare sul mercato. La prima alternativa è Reiss Nelson, ma l’inglese sembra molto vicino al rinnovo con l’Arsenal. Attenzione poi ai soliti colpi di prospettiva: Luka Romero a zero alletta e non poco il club meneghino.