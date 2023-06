Kamada-Milan torna il sereno: le ultime sul colpo giapponese | CM.IT

Il Milan guarda al futuro e prosegue con ottimismo l’affare per portare il giapponese Kamada in rossonero. Le ultime sul colpo a costo zero

Il Milan lavora già da tempo alla squadra del domani, al di là degli scossoni societari che hanno portato agli addii di Maldini e Massara. Vicende che pure hanno allungato i tempi di un grande colpo che i rossoneri coltivano da tempo.

Il riferimento è chiaramente a Daichi Kamada, reduce da una grande stagione con la maglia dell‘Eintracht Francoforte ed arrivato al termine della sua avventura tedesca per fine contratto. Un autentico colpaccio a costo zero che vi abbiamo raccontato giorno per giorno tra closing, problematiche e concorrenza.

Sono quindi ore calde per il calciomercato del Milan con il trequartista nipponico che ha visto rallentare il suo arrivo a Milanello alla luce anche di problemi burocratici che hanno rimandato la chiusura, con l’entourage del calciatore che non è presente nei registri dei procuratori italiani e ne hanno domiciliazione italiana.

In pressing, come vi avevamo raccontato, ci sono Benfica e Atletico Madrid, anche se da tempo il giapponese ha dato di fatto la sua parola. Al netto di qualche piccolo intoppo il futuro di Kamada sembra infatti destinato a tingersi di rossonero, con gli ultimi dubbi pronti a dissiparsi.

Calciomercato Milan, le ultime su Kamada: torna il sereno

Kamada ha di fatto già detto sì ad un contratto quadriennale da tre milioni di euro netti a stagione, col Milan che attende.

Secondo quanto evidenziato da Calciomercato.it Furlani ha confermato che il giapponese è in chiusura e al di là del problema burocratico degli agenti c’è grande fiducia. Il Benfica ha provato fino a queste ore, ma il ragazzo vuole il Milan: ha parlato con il giocatore e l’entourage, e sono stati dissipati gli ultimi dubbi.

La parola è stata data, ed affinché possa chiudersi il tutto vanno risolte le pratiche burocratiche, ma si cercherà di capire come stringere i tempi. Dopo ore difficili, torna il sereno per Kamada al Milan.