Milan-Kamada: affare chiuso, ma la concorrenza non molla | CM.IT

Le ultime sulla trattativa tra il club italiano e il trequartista giapponese, sempre più vicino a vestire il rossonero

Sono davvero ore calde per il calciomercato del Milan e le attenzioni principali sono puntate sul centrocampo e la trequarti.

Questi dovranno essere, inevitabilmente, i giorni che portano alla firma di Daichi Kamada, che come abbiamo raccontato su Calciomercato.it, ha già detto sì al club rossonero. Ieri si è tenuto un nuovo incontro, a Casa Milan, tra la dirigenza e Beppe Bozzo, intermediario dell’operazione, per limare gli ultimi dettagli, ma l’affare è stato sigillato giovedì scorso quando Roberto Tukada e il suo referente europeo Ferrer, hanno incontrato Maldini e Massara.

Kamada, dunque, è pronto a firmare un contratto quadriennale a circa tre milioni di euro netti a stagione. Il Milan lo aspetta all’inizio della prossima settimana per il classico iter che porta all’annuncio ufficiale. Lunedì e martedì sono, dunque, i giorni cerchiati in rosso per quello che dovrà essere il Kamada-day.

Calciomercato Milan, insidia straniera: la firma per spazzare via ogni dubbio

Il giapponese fin da quando ha saputo dell’interesse del Milan ha dato priorità assoluta al Diavolo, decidendo di non ascoltare le altre proposto. Il classe 1996 è molto apprezzato in giro per l’Europa e lo status da parametro zero lo ha reso particolarmente appetibile.

La super stagione, con ben 16 gol e 7 assist, inoltre, non ha fatto altro che confermare lo spessore del giocatore, finito nel mirino dei più grandi club. Su di lui, infatti, si continua a registrare l’interessamento da parte di Liverpool, Benfica, Atletico Madrid e Borussia Dortmund. Squadre, capaci di mettere sul piatto offerte più importanti del Milan, che stando a quanto appreso da Calciomercato.it, non hanno ancora perso le speranze.

L’affare Kamada-Milan, come detto, è di fatto chiuso. Il giapponese ha dato la sua parola, ma è meglio che la firma arrivi presto. Ecco perché l’augurio dalle parti di Casa Milan è che tutto vada in porto entro l’inizio della prossima settimana, prima della partenza per il Giappone.