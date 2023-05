Il Milan accelera e chiude per Kamada, ore calde per Diaz e Loftus-Cheek | CM.IT

Le ultime sugli affari del club rossonero, che si appresta a chiudere i primi colpi in vista della nuova stagione

Con il pass Champions League conquistato, contro la Juventus, sono stati giorni di relax per gli uomini di Stefano Pioli, che torneranno ad allenarsi solamente domani, in vista della sfida contro il Verona. Paolo Maldini e Frederic Massara, invece, hanno lavorato intensamente su più tavoli.

Il più caldo è certamente quello relativo a Kamada, per il quale si stanno davvero limando gli ultimi dettagli e la presenza a Casa Milan, nel pomeriggio, di chi sta lavorando all’affare, ne è un’ulteriore prova. La chiusura è davvero imminente, il giapponese, d’altronde, come raccontato su Calciomercato.it, ha detto sì al Milan, accettando un contratto a tre milioni di euro netti a stagione per quattro anni. Ma Kamada è ancora concentrato sull‘Eintracht, chiamato ad affrontare il Lipsia per la finale di Coppa di Germania; vuole salutare nel migliore dei modi, prima di tuffarsi nella sua nuova avventura. Come appreso dalla redazione, da lunedì ogni giorno è davvero quello buono per il suo sbarco a Milano: servirà chiaramente svolgere le visite mediche prima di mettere nero su bianco.

Milan, Loftus-Cheek e Brahim Díaz: le trattative entrano nel vivo

Per Kamada è dunque partito il conto alla rovescia. Servirà un po’ di tempo in più, invece, per Loftus-Cheek.

L’affare sta cuocendo a fuoco lento, ma l’ottimismo sta crescendo di giorno in giorno. Il giocatore, come scritto su queste pagine, ha una valutazione sui 15-20 milioni di euro, ma i rossoneri visti gli ottimi rapporti con il Chelsea, stanno provando ad abbassare il prezzo.

Questi, dunque, sono i giorni dei centrocampisti, ma anche di Brahim Díaz. Il Milan, come abbiamo scritto su Calciomercato.it, ha voglia di puntare sullo spagnolo, senza però investire più di 20 milioni di euro. I rossoneri vorrebbero spendere qualcosa meno, ma il coltello della parte del manico ce l’ha il Real Madrid, che ne detiene il cartellino. Non tutti nella Capitale spagnola sono convinti di perdere il giocatore a titolo definitivo e l’addio di Asensio può davvero cambiare le carte in tavola. In Spagna ne sono certi, pochi giorni e sapremo cosa ne sarà di Diaz. I confronti tra le parti, che si terranno a breve, non potranno che far chiarezza sull’intera vicenda. Nel frattempo il Milan, però, si è cautelato mettendo le mani su Kamada.