Scamacca vuole tornare: da Roma e Juve a Inter e Milan, le ultime | CM.IT

È già arrivata agli sgoccioli l’avventura del bomber romano al West Ham, che per il suo cartellino l’estate scorsa ha investito 36 milioni di euro bonus esclusi

Il 28 febbraio scorso abbiato dato la notizia del possibile divorzio a fine stagione tra Scamacca e il West Ham. Ed erano passati appena sette mesi dal matrimonio. Tutto poi confermato.

Già allora, comunque, il bomber meditava il ritorno in Italia e dunque l’addio agli ‘Hammers’, vincitori della Conference League a scapito della Fiorentina. Ma senza il suo apporto, visto che l’operazione al ginocchio lo aveva tolto di mezzo diverse settimane prima. La stagione in Premier del classe ’99 è stata deludente (8 gol), anche appunto per ragioni di natura fisica. Fin dall’inizio, però, è apparso un pesce fuor d’acqua.

D’altronde al West Ham non ci è andato facendo i salti di gioia, voleva il PSG – che ha trattato a lungo col Sassuolo, non trovando però l’accordo – o una big italiana. Le speranze e le sue ambizioni restano identiche: vuole una grande della nostra Serie A, anche se sappiamo del corteggiamento da parte della Salernitana, ora concentrata sul post Paulo Sousa.

Il Ds De Sanctis vorrebbe piazzare Dia dopo il riscatto, servono 14 milioni e lui ne ha 25 a disposizione per la prossima campagna acquisti, per poi sostituirlo proprio con Scamacca. Ma il 24enne vuole aspettare una big. Che potrebbe essere la Roma, molto interessata a lui che vanta dei trascorsi nel settore giovanile giallorosso. Urge un rimpiazzo di Abraham, che tornerà fra otto mesi.

Roma, Tiago Pinto punta al prestito di Scamacca: le richieste del West Ham e le altre big in corsa

Tiago Pinto ha messo sul piatto una proposta per il prestito dell’attaccante. Secondo le informazioni raccolte da Calciomercato.it, il West Ham è aperto a questa formula purché il prestito sia oneroso e con allegato un obbligo di riscatto.

Gli inglesi, che per il centravanti romano hanno investito 36 milioni di euro più 6 di bonus, accetterebbero anche un obbligo ‘condizionato’, ovvero legato a un determinato numero di presenze (meno di 30) di Scamacca nella prossima stagione.

Non è escluso che la posizione del West Ham possa ‘ammorbidirsi’ con il passare del tempo, in considerazione del fatto che il calciatore preme per un ritorno nel suo paese. Passato da qualche mese alla ‘Stellar Group’, il cartellino di Scamacca è stato proposto alle altre grandi del massimo campionato italiano, dal Milan all’Inter passando per la Juventus. Tre club che valutano l’inserimento nelle rispettive rose di una nuova prima punta.