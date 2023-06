Moncada ha scelto Chukwuemeka: Milan-Chelsea ancora in affari

I due club sono in ottimi rapporti e non è da escludere che vada in porto un nuovo affare. Ecco il punto della situazione

Il calciomercato del Milan fatica a decollare. Sono davvero tanti i nomi accostati ai rossoneri in questi ultimi giorni: Giorgio Furlani e Geoffrey Moncada sono alla ricerca di giocatori che possano migliorare la rosa a disposizione di Stefano Pioli.

Servono davvero rinforzi in tutti i reparti e si sta dunque lavorando su più tavoli. La trattativa più calda, che appare destinata ad andare in porto, è sicuramente quella relativa a Kamada, per il quale si aspetta solo che vengano risolte le questioni burocratiche dei suoi agenti. Su Calciomercato.it, vi abbiamo raccontato ogni dettaglio della trattativa.

Il giapponese, però, non potrà essere l’unico rinforzo tra la mediana e la trequarti. Un giocatore che continua ad essere sul taccuino di Moncada è Carney Chukwuemeka. Il 19enne inglese è stato seguito più volte dal dirigente francese e già ai tempi dell’Aston Villa avrebbe voluto portarlo a Milano. Il Chelsea, però, è stato più lesto e lo ha così strappato alla concorrenza. Lo spazio a Londra per il classe 2003 è stato, come era prevedibile, ridotto e in estate un addio non si può escludere. Il Milan, come appreso da Calciomercato.it, ci sta pensando seriamente, ma c’è un problema, in questo momento il Chelsea, infatti, appare poco propenso a liberarsi definitivamente del giocatore. Chukwuemeka potrebbe dunque cambiare aria solamente con la formula del prestito.

Milan-Chelsea, non solo Chukwuemeka

Milan-Chelsea può tornare, dunque, ad essere un asse davvero caldo. Il nome londinese in cima alla lista del Diavolo, in realtà era Loftus-Cheek, come vi abbiamo raccontato su Calciomercato.it, ma con il nuovo assetto dirigenziale tutto è cambiato.

Sullo sfondo resta l’idea Pulisic. L’americano è cedibile e la sua valutazione si aggira attorno ai 20/25 milioni. Lo stipendio può rappresentare un ostacolo, ma il Milan deve fare i conti soprattutto con gli slot di extracomunitari e di conseguenza fare delle scelte.